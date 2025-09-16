Obra de prolongamento na avenida Roberto Simonsen entra em sua fase final

As obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen iniciou a fase final de execução do projeto que garantirá a conexão entre os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa. Para acompanhar a evolução dos trabalhos, que tem previsão de entrega para dezembro deste ano, o prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi estiveram no local nesta terça-feira (16/09).

O cronograma de atividades dessa fase de conclusão, que será conduzida pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, incluirá ações relacionadas à finalização da drenagem, à terraplanagem e ao reforço de solo, além da construção de guias, sarjetas, base e sub-base, até chegar na capa asfáltica, com o trabalho complementar de sinalização, iluminação pública e paisagismo, ao longo de mais de um quilômetro de extensão. Por isso, o titular da pasta, Samuel Oliveira, também marcou presença na vistoria.

Na fase anterior da obra, a via recebeu recapeamento asfáltico, troca de guias, sarjetas e sarjetões, fresagem e aplicação de binder, que garantiu a implementação da camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico. Ainda foram promovidas melhorias para a mobilidade de pedestres com as intervenções realizadas no passeio ao longo da avenida.

O conjunto de intervenções do cronograma irá preparar o terreno, o nivelando e o tornando mais estável e seguro para receber a capa asfáltica. As ações ainda preveem limpeza da área, movimentação de terra para ajustar a topografia e compactação do solo para garantir firmeza. O trabalho aumentará a capacidade de carga do terreno, prevenindo recalques e afundamentos da via, para garantir a estabilidade da estrutura.

O projeto ainda contemplará os serviços que irão delimitar a via e a calçada, de forma a direcionar a água da chuva para as sarjetas e protegendo o pavimento e as edificações de inundações. Por isso, serão viabilizadas as ações necessárias para o funcionamento dos dispositivos de drenagem que previnem alagamentos e implementados os serviços adequados para suporte das cargas do tráfego, proporcionando durabilidade do pavimento.

Para concluir as etapas de infraestrutura necessárias, serão investidos R$ 14,9 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, conquistados a partir da atuação do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado. Outros R$ 3,2 milhões são provenientes dos cofres municipais. A empresa responsável pela execução dos serviços na extensão deste trecho da via, de 1,3 quilômetro, é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que haverá uma nova via pavimentada entre a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, contemplando os bairros Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, e ainda permitindo conexões com a região do Jardim Casa Branca.

O prolongamento da avenida Roberto Simonsen também facilitará os deslocamento dos moradores que moram nos bairros do centro expandido com o Complexo Viário do Alto Tietê, que abrirá caminho para as alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), contemplando também a avenida Brasil, que faz conexão com a Roberto Simonsen.

Vale ressaltar ainda que a parte já existente da via foi totalmente requalificada no ano passado. No trecho compreendido entre as avenidas Doutor Odilon de Souza, em frente ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, e a rua Masanosuke Shibata, no Jardim Márcia, foram realizados serviços que garantiram a revisão de guias e sarjetas, além de um novo calçamento para pedestres. Já no trecho entre avenidas Brasil e Doutor Odilon de Souza, também em frente ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, ainda foram promovidas intervenções no sistema de drenagem.

Rodrigo Ashiuchi afirmou que a cidade está passando por uma grande transformação em sua mobilidade urbana. “No primeiro semestre, celebramos o anúncio oficial dos investimentos do Estado quanto ao complexo de alças do Rodoanel, e agora comemoramos o início da nova etapa de obras relativas ao prolongamento da Roberto Simonsen. Este pacote de serviços mudará a realidade do município e facilitará os deslocamentos, além de atrair mais investimentos para a cidade”, declarou.

Já Pedro Ishi destacou que o projeto encurtará as distâncias na cidade e oferecerá novas possibilidades de circulação na malha central. “A chegada da nova conexão proporcionada pelo prolongamento da Roberto Simonsen diminuirá o tráfego na rua General Glicério, na rua Benjamin Constant e especialmente na avenida Armando Salles de Oliveira. O acesso será fundamental para quem chega e sai da região do Casa Branca, que tem crescido muito nos últimos anos, e a todos bairros que estão no entorno desta localidade. Essa obra, que teve início na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, é uma grande conquista para nosso município e que irá melhorar a vida da população”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.