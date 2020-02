Obra de reforma e ampliação do PS Adulto está 40% concluída

A obra de reforma e ampliação do Pronto-Socorro Municipal (PS) Adulto de Suzano segue de forma acelerada e já chegou a 40% do previsto. O atendimento ao público segue normalmente, com entrada provisória pela Santa Casa de Misericórdia (avenida Antônio Marques Figueira, 1.861 – Vila Figueira).

As melhorias começaram em novembro do ano passado e devem ser concluídas no final deste semestre. O espaço físico da unidade será ampliado em 40%. De acordo com o diretor-administrativo Mauro Vaz, neste momento, as paredes já foram levantadas e nos próximos dias as vigas serão concretadas para receber o telhado. Após esta etapa, a obra entra na fase de acabamento.

Vale lembrar que durante o período de reforma a oferta de serviços e consultas para a população segue sem mudanças. Os atendimentos de urgência e emergência são realizados pela entrada da rua Professor Roberto David. Já os demais estão sendo feitos pela avenida Antônio Marques Figueira.

As alterações no imóvel envolvem a readequação do número de consultórios para atendimento geral e salas de triagem, bem como espaços para coleta de exames e acompanhamento com ecocardiograma. Na sala de espera principal haverá acomodação para 120 pessoas sentadas.

“A espera vale muito a pena, pois além do projeto arquitetônico, que é muito bonito, o espaço será climatizado e ficará totalmente diferente. Com o PS mais amplo e aconchegante, pretendemos proporcionar um maior conforto e um atendimento com muito mais qualidade aos pacientes”, disse.