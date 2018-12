Obra de revitalização na Marginal do Una chega na fase de troca de solo

A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano informou que as obras da Marginal do Una, previstas para serem finalizadas em dezembro de 2019, seguem em fase de troca de solo e colocação de material para a nova base do pavimento.

Até o momento, já foi feita a demolição total dos trechos que estavam interrompidos, limpezas no rio Una, troca do solo e brita em diversos trechos, além da limpeza em toda a extensão. "Estes serviços foram realizados nos trechos da Rua Nossa Senhora até a vereador Romeu Graciano, e uma parte no trecho até a Rua dos Caboclos. Agora, o serviço está entre a Rua dos Caboclos até a Praça do Sol Nascente", informa.

A Prefeitura garante que as obras seguem os cronogramas sem atrasos, exceto quando chove. "Quando há chuva intensa, é preciso esperar até dois dias para secar o solo e concluir a compactação, para que não haja deterioração do trecho que está sendo trabalhado, evitando, assim, um retrabalho e maiores custos na obra", afirma.

A Prefeitura também informou que houve um aditivo na obra, no valor de R$ 1,4 milhões, para solucionar problemas decorrentes de enchentes e desassoreamento do rio Una.

"Um segundo aditivo foi programado e ainda vai ser assinado para pavimentação e manutenção de guias no valor de R$ 375.867,28", explica.

"O contrato assinado com a Prefeitura prevê investimento de R$ 10 milhões, verba vinda do financiamento obtido pelo município junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP)", acrescenta.

Moradores

Para os moradores do entorno, as obras estão atrapalhando o cotidiano e prejudicando algumas casas em dias de chuva, já que o local se transforma em uma "bacia" com facilidade. "Aqui fica terrível quando chove. Essa obra, que ninguém vê sendo feita, só atrapalha e auxilia no alagamento da rua', reclama o aposentado Francilvânio Borges, de 54 anos.

O advogado Gilberto Correa, de 59 anos, conta que não vê pessoas no local trabalhando. Para ele, a via continua da mesma forma, abandonada. "Eu morava na frente da Marginal, saí de lá tem 12 anos por causa das enchentes constantes. Entra prefeito e sai prefeito e essa Marginal não melhora. Não acredito que essa obra vá sair", opina. A dona de casa Maria Ribeiro, de 56 anos, se mostra indignada com o que vem sendo feito no local. Para ela, as obras atrapalham a saída de carro da sua casa. Ela mora em frente a Marginal. "É terrível para sair de casa com o asfalto desse jeito”, conta.