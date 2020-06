Obra de tubulação da Sabesp danifica calçadas da Rua Glicério

Poeira, buracos e entulho. Esse é o cenário encontrado por quem passa pela Rua General Francisco Glicério no Centro de Suzano, uma das principais ruas do comércio da cidade.

A situação é resultado de uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que prevê a troca das redes de distribuição de água para a região central e dos ramais de distribuição para outras regiões da cidade. Segundo a Prefeitura, as obras foram planejadas para serem realizadas antes da revitalização da avenida.

No entanto, a situação tem causado transtorno para os pedestres e para os comerciantes que tem os seus estabelecimentos na região. O cenário ocorre logo na primeira semana de reabertura das atividades econômicas na cidade.

Laine Diniz é vendedora e trabalha em uma loja na Glicério. Ela conta que, apesar da obra já ter iniciado há algum tempo, o buraco em frente a loja continua aberto, trazendo riscos aos pedestres, clientes e funcionários do local.

“O buraco aqui em frente ainda está aberto, então tem muita areia, muito pó. Já presenciei uma senhora que se desequilibrou e quase caiu no buraco. É muito perigoso”, explica.

Quem também relata transtornos trazidos pelas obras é Jéssica Oliveira Barros, também funcionária de uma loja na mesma rua. Para ela, o problema é a demora para o término das intervenções.

“Tem causado muito transtorno, tanto para os lojistas, funcionários e clientes, como para os pedestres. As vezes precisamos até mesmo fechar as portas da loja. E essa obra está muito demorada, já tem algum tempo que eles estão mexendo, mas não termina nunca”, relata.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que as obras nas calçadas da Glicério são de responsabilidade da Sabesp, e que as intervenções foram autorizadas antes da reabertura do comércio, no período que o município ainda estava na fase vermelha do Plano São Paulo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, representantes da municipalidade estão em reunião com a Sabesp para definir novos horários, de forma que o trabalho nas obras não coincida com o horário comercial.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano disse que toda obra gera algum transtorno e que levou as reclamações os comerciantes as autoridades responsáveis.

De acordo com a entidade, além da mudança de horários, a Prefeitura e a Sabesp se comprometeram em realizar a restauração do calçamento afetado nas intervenções.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em até 60 dias, entretanto a municipalidade não informou o cronograma das intervenções, uma vez que esta definição é realizada pela Sabesp.

Sabesp

A Sabesp informou que está realizando obras de renovação da infraestrutura de abastecimento na região central de Suzano. “Essas obras contribuem para reduzir perdas de água, prevenir vazamentos e garantir a regularidade do fornecimento de água aos clientes. E neste caso, ainda vão facilitar o acesso à rede, caso seja necessário a realização de manutenções futuras, pois estará localizada no passeio, minimizando transtornos ao trânsito”.

Ao todo serão substituídos cerca de 4 km de redes de água na Rua General Francisco Glicério, entre as ruas Regina Cabalau Mendonça e Dr. Prudente de Moraes, na região central de Suzano, além da troca dos ramais de água dos 570 imóveis localizados nesse trecho.

“Após a conclusão dos trabalhos realizados pela Sabesp, a Prefeitura vai executar o recapeamento asfáltico da via, que já estava programado”.