Obra do Hospital Federal avança, chega a 77% e gera expectativa para entrega

A esperada construção do Hospital Federal de Suzano está com 77% das obras concluídas. Com previsão de entrega ainda neste ano de 2025, a nova unidade promete prestar até 25 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência, bem como exames de imagem.

O investimento previsto é de quase R$ 64 milhões, partindo de repasses federais e de contrapartida municipal.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o investimento total previsto na obra é de R$ 63.958.597,06. Já foram aplicados R$ 47.608.722,14 até o momento, dos quais R$ 14.850.307,66 são provenientes do governo federal e R$ 32.758.414,48 da Prefeitura municipal.

Quando pronto, o Hospital Federal será capaz de ofertar 25 mil atendimentos mensais nos 40 leitos fixos e nos 90 rotativos.

A unidade terá dois andares, sendo o primeiro destinado para Prontos-Socorros Adulto e Infantil e consultórios, enquanto o segundo realiza exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada.

Os serviços finalizados envolvem estrutura de concreto armado e alvenaria da edificação e anexos, instalação elétrica, hidráulica e de ar-condicionado, além do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), rede de gases medicinais, implantação de elevadores e diversos acabamentos internos e externos.

Restam ainda a instalação de pisos vinílicos e laminados, forros, pintura, iluminação, louças sanitárias, esquadrias internas, grama no entorno e outras finalizações.