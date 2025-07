Obra do Hospital Federal de Suzano chega a 80% de conclusão

A obra do Hospital Federal de Suzano chegou a 80% de execução e passou por mais uma vistoria técnica na última terça-feira (08/07). A inspeção foi acompanhada pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que verificaram os avanços estruturais e reforçaram o compromisso da administração municipal em garantir a conclusão da unidade.

Com um investimento total de R$ 63.958.597,06, o hospital já recebeu R$ 48.778.671,63, sendo mais de R$ 33 milhões oriundos da Prefeitura de Suzano. O futuro equipamento, que está localizado na esquina da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, contará com pronto-socorro adulto e infantil, exames modernos de imagem - incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada - e ala de internação com 40 leitos fixos e 90 rotativos. A previsão é de que a estrutura tenha capacidade para realizar até 25 mil atendimentos mensais, fortalecendo a rede de saúde e beneficiando especialmente as famílias que mais precisam.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, a expectativa é concluir os trabalhos estruturais no próximo ano e avançar para a fase de instalação de equipamentos e finalização dos ambientes internos. "Já concluímos grande parte da estrutura e das instalações essenciais do hospital. Agora estamos focados nos acabamentos e na entrega de um equipamento completo e moderno para a população", destacou Samuel Oliveira.

O projeto foi idealizado ainda durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e hoje avança com força sob a coordenação do prefeito Pedro Ishi. "Temos muito orgulho em dar continuidade a esse grande legado para a cidade. O Hospital Federal é uma conquista histórica e representa dignidade, respeito e acesso à saúde de qualidade para a nossa população. Seguiremos trabalhando com seriedade para entregar essa unidade o quanto antes", afirmou o chefe do Executivo.