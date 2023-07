Obra na Major Pinheiro Fróes termina em agosto com poços fechados

As obras de readequação da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) serão finalizadas e entregues no final de agosto. A novidade foi comunicada ao prefeito Rodrigo Ashiuchi na manhã desta sexta-feira (28/07) em reunião com as equipes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em seu gabinete.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo suzanense recebeu o gerente da Unidade de Gerenciamento Regional do Alto Tietê, Leonard Camargo Freire de Almeida; o superintendente de Gestão de Empreendimentos do setor, Guilherme Machado Paixão; o coordenador de Empreendimentos da Sabesp, Celso Gonçalves Arado; o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, além de Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, e da assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Caroline Umebayashi, para alinhar os detalhes finais das intervenções.

Nas próximas semanas, as equipes da Sabesp estarão concluindo os túneis subterrâneos e fechando os poços de visita restantes para, então, executar o processo de requalificação da via, o que inclui a pavimentação completa em cerca de um quilômetro, além de ajustes adicionais como consertos no canteiro central e nas calçadas, a repintura da sinalização horizontal e a instalação de um marco divisório entre os municípios de Suzano e Poá.

Considerando todo o trabalho feito pela parceria entre a prefeitura e a concessionária, o investimento é de R$ 14 milhões.

O gerente de departamento da Sabesp ressalta que dois dos quatro poços de visita (PVs) já estão concluídos e fechados, ao passo que os dois restantes se encontram em etapa final de acabamento. “A conclusão desta obra é um sonho de décadas e, com muito esforço, finalmente estamos solucionando esta questão. Com apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi, intensificamos a ação e, finalmente, estamos próximos da entrega definitiva”, comentou Camargo.