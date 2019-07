Obras da Marginal do Una serão concluídas até dezembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), quer entregar, até dezembro, as obras da Marginal do Una. O valor investido para a manutenção e revitalização da via é de R$ 10.199.893,71 milhões.

Apesar da confirmação da Prefeitura, moradores estão preocupados com o prazo final da construção. O exemplo disso é a comerciante Raíssa de Oliveira. Ela reside próximo ao local e afirmou que as obras precisam ser concluídas logo.

"Estão demorando muito para acabar. Vejo como muito importante essa construção, por conta da falta de segurança aqui do local. Falta iluminação. Mas está demorando", afirmou a comerciante.

Além da morosidade, Raíssa reclama que a obra está gerando muito pó, o que tem incomodado muitos moradores. "Eu acho que deveriam fechar a via para os carros. Quando eles passam, sobe muito pó, e incomoda todo mundo aqui da rua. Quando chove melhora esse problema".

Sobre a iluminação do local a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) disse "que o solo está em processo de preparação para receber a infraestrutura da iluminação e o inicio da execução das calçadas e muros de arrimo".

O pintor Altair Medeiros, que sempre passa pelo local, reclama da lentidão das obras e ressalta. "Nem sempre há pessoas aqui na construção. Vejo como necessário a obra, mas precisa de mais agilidade, não está rápido como disseram".

A Prefeitura informou que obra da Marginal do Una é antiga e ficou parada por décadas, cerca de 30 anos.

Ela só foi retomada pela atual gestão municipal há alguns meses. Além disso, a Prefeitura comentou sobre como a conclusão das obras serão importantes para o tráfego da cidade.

"A conclusão da obra vai melhorar a fluidez do trânsito na malha central, proporcionando maior fluidez e segurança no trânsito para os cidadãos que trafegam pelo local. A extensão da via a ser requalificada é de 4,5 quilômetros e consiste na revitalização de toda a parte viária", informou a Prefeitura.