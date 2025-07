Obras da passarela são concluídas na Estância Americana

As obras da passarela sobre a linha férrea que passa na altura do bairro Estância Americana foram concluídas na última segunda-feira (28/07). Para acompanhar o resultado do trabalho, que garante uma conexão de pedestres entre a estrada do Lago e a estrada dos Moraes, o prefeito Pedro Ishi esteve no local nesta quarta-feira (30/07), na companhia do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Também compareceu uma equipe do setor de Relações Institucionais da MRS Logística, empresa responsável pela malha ferroviária que integra este trecho e por esta intervenção específica. Representando a companhia, estavam o diretor Gustavo Bambini, a gerente-geral Rosa Cassar e o gerente Daniel Martins.

O objetivo da construção da passarela foi eliminar o risco de atropelamentos ferroviários e agilizar o tempo de travessia, já que, a partir da liberação do acesso, os pedestres não precisam esperar mais a passagem do trem para realizar o deslocamento entre as duas vias. Além da segurança para a população, foram construídas rampas de acesso que garantem a acessibilidade.

A Prefeitura de Suzano garantiu toda a estrutura para que obra fosse entregue para a população, auxiliando no desenvolvimento do traçado da passarela, no estabelecimento de ligação da energia com a rede pública de iluminação, e também com as validações legais, a partir do processo de liberação dos alvarás, licenciamento e outras providências regulatórias. As duas partes se juntaram para buscar a melhor solução para a circulação de pedestres.

Esta obra faz parte do Plano de Investimentos da MRS Logística para a renovação de sua concessão, que foi aprovado em julho de 2022, no contexto das políticas públicas relacionadas ao setor, que integram o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entre outras esferas de governo e órgãos de controle. Para a obra da passarela, foram investidos R$ 6,1 milhões.

O secretário afirmou que a prefeitura esteve próxima da empresa em todas as etapas de construção. “Buscamos garantir as condições necessárias para que a MRS Logística pudesse realizar com êxito esta obra nos últimos meses. O trabalho resultará em melhorias significativas para a mobilidade da população que reside nesta localidade”, declarou o titular da pasta da Manutenção.

Já o prefeito destacou que a intervenção trará mais tranquilidade a todos que circulam neste trecho. “É uma grande satisfação poder vir acompanhar a conclusão de mais uma obra em Suzano, que se integra às conquistas da cidade neste período. A passarela tornará a travessia mais segura para os pedestres e encurtará a distância para quem se dirige de um ponto para o outro. Ficamos felizes por todos os moradores da região, que desfrutarão do trabalho que foi executado”, ressaltou Pedro Ishi.