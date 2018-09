Obras da Praça Cidade das Flores e da Pista de Skate terminam em dezembro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi,(PR) vistoriou as obras de reforma da Praça Cidade das Flores e de construção da Pista de Skate do Parque Municipal Max Feffer. A previsão é de que a entrega dos equipamentos ocorra em dezembro de 2018.

Pela manhã, o chefe do Executivo percorreu a reforma da Praça Cidade das Flores, que está sendo realizada desde o final de agosto pela Integra Desenvolvimento Urbano Ltda., a partir de uma contrapartida estabelecida em Termo de Compromisso firmado com o município.

As obras contemplam requalificação dos espelhos d'água, rearborização, melhorias na iluminação e manutenções hidráulicas, com a colocação de novas bombas para as fontes e trabalhos de impermeabilização. O custo estimado pela empresa é de R$ 500 mil.

Segundo Ashiuchi, a Praça Cidade das Flores foi construída em 2006, sendo reconhecida internacionalmente, na Bienal de Arquitetura de São Paulo e depois na maior Bienal de Arquitetura do mundo, realizada em Veneza, na Itália.

"O local estava abandonado há anos e já não tinha seu devido funcionamento. Com a revitalização, retomaremos um cartão postal de Suzano e que, certamente, voltará a receber muita gente. Inclusive, quero que essa praça também seja um dos pontos de comemoração do Natal 2018", afirmou.

Já no período da tarde, o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, do diretor da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Ricardo Hatiw Lú, e de técnicos da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), visitou as instalações da pista de skate do Parque Max Feffer, que está sendo construída pela empresa PS Engenharia numa área de 2,6 mil metros quadrados. "Já estamos com 95% das obras concluídas. No local, foi fundido um piso de alta resistência, estão fazendo o processo de lixamento e vão aplicar resina", explicou Hatiw Lú.

O valor total da obra é de R$ 997,7 mil, sendo que, deste montante, R$ 975 mil são provenientes de uma emenda parlamentar, e R$ 22,7 mil oriundos de uma contrapartida municipal. A expectativa é de que a inauguração ocorra na primeira quinzena de dezembro de 2018.

Para o skatista e administrador de atletas Davison Fortunato, o Bob, a pista em Suzano representa uma renovação, além de ser um espaço para surgimento de potenciais atletas que poderão representar o Brasil nas Olimpíadas no futuro.

"A estrutura dessa pista tem nível internacional. Digo isso, porque já participei de diversos eventos em outros países, vivi na Flórida, nos Estados Unidos, e ela tem o mesmo padrão. Há todos os circuitos de obstáculos, tanto vertical quanto de street, atendendo desde os iniciantes até participantes de eventos mais avançados. Além disso, acredito que vai potencializar o turismo e o comércio local, pois começa a engajar vendas de produtos e peças voltadas ao skate. Pretendo organizar muitas atividades aqui", explicou.