Obras da Sabesp mantêm trânsito moroso na Av. Major Pinheiro Fróes

As obras de implantação de um interceptor da Sabesp na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) mantêm lentidão no trânsito da região. De acordo com os comerciantes e moradores, a obra está sendo realizada há cerca de um mês e tem prejudicado o comércio da região.

Segundo a Sabesp, as obras de implantação do interceptor ITi-16 foram iniciadas no dia 7 de janeiro. O interceptor terá extensão de 3,6 km, dos quais 700 serão executados na Avenida Major Pinheiro Fróes. A companhia ressalta que já foram assentados nessa mesma via outros 930 metros dessa tubulação. A obra tem previsão de termino para o final do ano e está causando lentidão no trânsito da avenida.

De acordo com o tecnólogo Fernando Pinha, que utiliza a SP-66 para ir trabalhar, o trânsito têm se intensificado nos horários de pico causando transtornos para os motoristas que passam pelo local.

"Este trecho da avenida já costumava ter lentidão, mas depois do início das obras a situação só piorou. O trânsito costuma se intensificar nos horários de pico, principalmente depois das 18 horas. Espero que a Sabesp cumpra o cronograma de entrega", afirma o tecnólogo.

O comercio local também foi afetado por conta das obras na SP-66. Segundo o frentista Jeferson Tumani, o movimento no posto de gasolina em que ele trabalha sofreu uma grande queda no número de consumidores. "O posto sentiu o impacto da obra. Por conta do trânsito, os motoristas perdem a paciência e acabam deixando de frequentar o posto", acrescenta o frentista.

O garçom Alexandre Guiseine, conta que as lojas e restaurantes estão sentindo o impacto da obra, mas afirma ter consciência da importância do projeto. "O movimento caiu, mas devemos lembrar que a obra trará melhorias para o futuro da região, temos que ter paciência", afirma o garçom.

A Sabesp afirma que o empreendimento vai beneficiar 361 mil habitantes da região, encaminhando o esgoto para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano. Isso impacta positivamente na qualidade de vida dessa população, bem como na melhora das condições de rios, córregos e demais cursos d'água.

Os trabalhos na Avenida Major Pinheiro Fróes têm conclusão prevista até o final de 2019. Já a finalização total do empreendimento está estimada para o primeiro semestre de 2021.

Em relação ao trânsito causado pelo projeto, a empresa garante que a execução das obras está sendo realizada por método não destrutivo NATM, de modo a minimizar o impacto no trânsito.