Obras das alças do Rodoanel em Suzano começam em até 90 dias, confirma Estado

O Estado cravou, nesta terça-feira (03), no máximo 90 dias para início das obras da Alça do Complexo Viário do Rodoanel, a esperada alça do Rodoanel em Suzano. O investimento chega a quase R$ 1 bilhão. O anúncio foi feito durante a inauguração da Praça da Cidadania, no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba.

“A SPMar está terminando o projeto executivo. Precisa ter liberações ambientais, desapropriações devem acontecer também. Estão sendo feitas todas as partes administrativas, técnicas e ambientais para depois as obras começarem. Isso dentro de no máximo 90 dias. Nós temos o compromisso”, declarou o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado.

A obra contempla um pedido antigo da cidade, a alça de acesso no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres. Após o início das obras, a previsão é que seja entregue em 24 meses.

“É um anseio de todos que essa obra saia do papel. Nossa expectativa é grande, pois essa é uma luta intensa de anos, e estamos falando de uma obra de quase R$ 1 bilhão que requer muito trabalho, força política e muitas parcerias. E essa parceria chegou para nossa região, já está no orçamento do Estado de São Paulo”, finalizou o presidente.