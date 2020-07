Obras de asfalto e revitalização são iniciadas na Avenida Brasil

Foram iniciadas, na manhã de ontem, as obras de pavimentação e revitalização da Avenida Brasil, importante via que faz a ligação entre Suzano e Poá. Com investimento de mais de R$ 5 milhões, a expectativa é de que a obra seja concluída até o 1º semestre de 2021. No entanto, a expectativa é de adiantar em até três meses.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que está negociando com a empresa responsável uma redução no tempo das obras, estimando então a entrega para meados de novembro.

Além da pavimentação, a avenida contará com ciclovia, iluminação em led, recuperação do canteiro central e uma intervenção debaixo do Viaduto Ryu Mizuno. Em entrevista ao DS, o prefeito afirmou que este local, atualmente ocupado por pessoas em situação de rua, poderá receber uma quadra ou um jardim.

“Há uma preparação para fazer um grande canteiro de flores - algo para a melhor idade - e temos a possibilidade de fazer uma quadra. Mandamos fazer o projeto e, se não ficar tão caro, vamos realizar uma intervenção bacana debaixo do viaduto e a recuperação de todo o canteiro central”, disse o chefe do Executivo suzanense.

Ele também destacou que a revitalização da Avenida Brasil vai beneficiar moradores de várias cidades e acredita que a via terá um aumento de fluxo de veículos depois de pronta.

“É uma obra que faltava aqui na cidade, uma importante ligação com Poá. Os poaenses, que já vêm ao Parque Max Feffer para realizar suas atividades, poderão usar a via, importante também para quem mora em Ferraz e Guaianases. Em sua ida e volta, são quase quatro quilômetros de extensão, mas uma pista muito larga. É uma obra que vai influenciar na vida, não só do suzanense, mas da região e, de forma mais específica, do pessoal do Jardim Imperador, do Monte Cristo e do Suzanópolis. A via, que já tem um fluxo grande, vai aumentar muito mais com essa melhoria”, destacou Ashiuchi que, em seguida, agradeceu ao deputado estadual Estevam Galvão (DEM), secretários da Prefeitura e aos vereadores da Câmara de Suzano.

Estevam, que também esteve presente no início das obras, citou as emendas que direcionou às intervenções, disse que já foram depositados R$ 4 milhões na conta da Prefeitura para a revitalização e que ainda vai conseguir o restante da verba para o pagamento.

Ele agradeceu ao governador João Doria (PSDB) e o vice Rodrigo Garcia pela ajuda e também destacou a importância da obra, inclusive afirmando que a revitalização da Avenida Brasil beneficia o acesso até para a cidade de São Paulo.

“O que importa para fazer a obra é o dinheiro, e eu arrumei com o governador João Doria e com o vice, Rodrigo Garcia. São mais de 5 milhões de vital importância, porque a via liga Poá, Ferraz, Guaianases e Radial Leste, ou seja, é uma opção a mais para ir ao Centro de São Paulo, além de passar ao lado do Jardim Imperador e dar acesso ao Parque Max Feffer, que hoje é muito frequentado”, disse o deputado, que continuou.

“Estou muito feliz. Conversei com Ashiuchi para ver se ele topava, propus que eu arrumaria o dinheiro, mas para fazer exatamente essa avenida. Ele concordou, então estamos começando a obra hoje. Já tem R$ 4 milhões, mas vou arrumar o restante que falta”, garantiu.