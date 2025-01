Obras de desassoreamento do Rio Tietê chegam a 38% de conclusão

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos recebeu o primeiro balanço anual referente às obras de desassoreamento realizadas no Lote 4B do Rio Tietê, que alcançaram 38% de conclusão depois de um ano de atividades, entre os meses de dezembro de 2023 e de 2024.

O trabalho está sendo executado pela SP Águas (antigo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE), vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no limite dos municípios de Itaquaquecetuba e Poá com a foz do ribeirão Taiaçupeba-Mirim, que fica em Suzano. A última atualização revela que 120.504,62 metros cúbicos (m³) de sedimentos foram removidos e, até meados de 2026, as ações devem retirar um total de 315 mil m³ no trecho.

O contrato realizado com a autarquia estadual prevê serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento em uma extensão aproximada de 14.900 metros, com previsão de conclusão em até de 30 meses. Desde que começaram as intervenções, barcaças e plataformas estão operando no perímetro que corta Suzano, retirando sedimentos do fundo do rio para posterior descarregamento na margem, de onde são levados para a destinação final.

Os serviços têm como objetivo reduzir os riscos de transbordamentos na cidade, principalmente nas regiões mais baixas e nos bairros que margeiam o curso d’água. O Tietê cumpre papel fundamental no escoamento da água das chuvas, uma vez que recebe o volume de outros afluentes, como os rios Jaguari e Guaió, e o direciona para o interior do Estado. Os serviços de desassoreamento têm como objetivo remover areia, lodo e outros sedimentos do fundo do rio, ampliando sua profundidade e, consequentemente, a capacidade de receber mais água.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que os serviços avançaram de forma expressiva nesse primeiro ano. “Temos notado uma evolução crescente da quantidade de resíduos que têm sido removidos do rio Tietê. Esse trabalho é fundamental para evitar problemas em todos os bairros que ficam nas imediações desse corpo d'água e naquelas localidades que ficam próximas aos afluentes desse rio”, ressaltou o chefe da pasta.