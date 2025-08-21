Envie seu vídeo(11) 4745-6900
21/08/2025
Limpeza do Rio

Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão

Trabalho realizado pela SP Águas já removeu mais de 247 mil m³ de sedimentos entre dezembro de 2023 e julho deste ano; objetivo é retirar 315 mil m³ até 2026

21 agosto 2025 - 05h00Por da Reportagem Local
Obras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusãoObras de desassoreamento do rio Tietê chegam a 79% de conclusão - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

As obras de desassoreamento que estão sendo realizadas no trecho do rio Tietê que fica entre Suzano e Poá (Lote 4B) alcançaram 79,24% de conclusão. Para conferir o avanço significativo dos serviços, que tinha atingido 38% em janeiro deste ano, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve nesta quarta-feira (20/08) na barcaça que estava operando na altura da estrada do Furuyama, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O trabalho já removeu mais de 247 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos entre dezembro de 2023 e julho deste ano, tendo o objetivo de retirar 315 mil m³ até 2026. As ações estão sendo conduzidas pela SP Águas, agência de Águas do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo.

O contrato realizado com a agência prevê serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento em uma extensão aproximada de 14.900 metros, com previsão de conclusão em 30 meses. Desde que começaram as intervenções, barcaças e plataformas estão operando no perímetro que corta Suzano, retirando sedimentos do fundo do rio para posterior descarregamento na margem, de onde são levados para a destinação final.

Os serviços têm como objetivo reduzir os riscos de transbordamentos na cidade, principalmente nas regiões mais baixas e nos bairros que margeiam o curso d’água. O Tietê cumpre papel fundamental no escoamento da chuva, uma vez que recebe o volume de outros afluentes, como os rios Jaguari e Guaió, e o direciona para o interior do Estado. O desassoreamento têm como objetivo remover areia, lodo e outros sedimentos do fundo do rio, ampliando sua profundidade e, consequentemente, a capacidade de receber mais água.

Samuel Oliveira destacou que os serviços avançaram de forma expressiva nesse primeiro ano e meio. “Temos notado uma evolução crescente da quantidade de resíduos removidos do rio Tietê”, ressaltou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito afirmou que o desassoreamento neste trecho do rio Tietê se integra às ações que estão sendo feitas para garantir que a cidade possa ficar resiliente nos períodos de chuva. “Ao longo de todo o ano, temos reforçado os serviços relacionados a limpeza de valas, galerias e bueiros, de forma que possamos garantir o escoamento adequado das águas. Quanto ao rio Tietê, sabíamos que era necessário um amplo trabalho, desenvolvido pelo Estado de São Paulo, sob nosso acompanhamento”, declarou.

