Obras de pavimentação e sistema de drenagem se iniciam no Estância Americana

O bairro Estância Americana, no distrito de Palmeiras, começou a receber nesta sexta-feira (14) obras de pavimentação e de implantação de novo sistema de drenagem. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos pela empresa responsável, Fort Service Company e Construtora, até novembro deste ano.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi até o local com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira, acompanhar as primeiras intervenções. Ao todo, as vias públicas do bairro receberão 600 metros de bloquetes intertravados e 430 metros de galerias de águas pluviais. De dez a 15 operários atuarão diariamente, com apoio de uma retroescavadeira e um caminhão.

As obras começaram pelas ruas Roque José Rangel e Natalia Bastos Rangel e ainda irão abranger a rua 2. “Já realizamos a troca das lâmpadas da iluminação pública e agora estamos iniciando o trabalho mais pesado de infraestrutura. Em seguida, vamos providenciar zeladoria completa e sinalização de trânsito”, destacou Ashiuchi. O investimento será de R$ 955.222,86, sendo R$ 573 mil do governo do Estado e R$ 382.222,86 de contrapartida municipal.

Moradores que presenciaram o início dos trabalhos elogiaram a iniciativa da Prefeitura de Suzano de garantir a melhoria da infraestrutura urbana no bairro. Uma dessas pessoas era a dona de casa Selma Maria da Silva Portunato, de 56 anos, e que há três décadas vive na Estância Americana. “Fico muito feliz. É uma grande conquista. Nunca nenhum prefeito olhou pela região de Palmeiras igual ao prefeito Rodrigo, que sempre nos atende. Teremos mais qualidade de vida, sem dúvida”, disse.

A autônoma Carla Almeida, 39, lembrou que as obras são uma reivindicação antiga da população local. “Há muitos anos pedimos por melhorias no bairro. Hoje temos iluminação de qualidade, mais policiamento e agora vão providenciar nova pavimentação. Estou satisfeita com o que já foi realizado e com o que ainda será feito”, comentou.