Obras de praças no Jardim Colorado estão 70% prontas

Iniciadas em dezembro de 2019, as obras de duas praças na região do Jardim Colorado, em Suzano, estão previstas para serem entregues ainda no primeiro semestre deste ano. Os serviços já estão 70% concluídos.

A praça Benedita Cruz do Prado, no cruzamento das ruas Cacique e Senador Luiz Carlos Prestes, além da revitalização do pavimento e da iluminação, está recebendo academia ao ar livre e quadra para jogo de malha. O abrigo no ponto de passageiros do transporte público e a quadra poliesportiva que já existem no local estão sendo reformados. Já na futura praça da esquina das ruas Cacique e Luiza Hidaka, as obras são de melhoria da iluminação pública e construção de uma quadra de futebol de areia.

Os trabalhos contam com o suplemento de uma emenda parlamentar de R$ 90 mil do vereador Edirlei Junio Reis e de contrapartida de uma empresa do ramo de construção civil que atua no município.

A Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, que acompanha o andamento, reforça que está adotando todas as medidas necessárias para resguardar a saúde dos trabalhadores em meio à quarentena contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19). Entre as ações está o isolamento das praças para manter apenas as equipes atuando e evitar possíveis aglomerações.

Em dezembro de 2019, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, visitou os locais e reforçou a importância para a comunidade. “É uma ótima notícia para a população da região do Jardim Colorado, e agradeço o vereador Edirlei e a empresa por atuarem conosco de maneira a garantir praças agradáveis para convívio, interação e contemplação dos moradores”, afirmou na época.