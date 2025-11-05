Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen chegam a 57,4% de conclusão

Entrega da via ocorrerá em dezembro; avanço soma-se a histórico de intervenções que transformaram a mobilidade urbana desde 2017

05 novembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen chegam a 57,4% de conclusãoObras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen chegam a 57,4% de conclusão - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

As obras de prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen alcançaram 57,4% de execução neste começo de novembro com aplicação de pedras e britas na via. A intervenção - que liga os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa - significa um avanço expressivo na mobilidade da região central e, após concluída, servirá para ligar as estradas dos Fernandes e Santa Mônica à região do Parque Municipal Max Feffer, e vice-versa, reduzindo o fluxo de veículos na malha central da cidade.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em dezembro deste ano, mantendo todas as etapas previstas dentro do cronograma. “A obra está em sua fase final e o andamento tem sido satisfatório. Estamos cumprindo os prazos planejados e todo o esforço da equipe da secretaria está voltado para garantir qualidade, segurança e durabilidade. Esperamos entregar até o fim do ano, conforme previsto anteriormente”, afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O prolongamento da Senador Roberto Simonsen inclui drenagem, terraplenagem, reforço de solo, guias e sarjetas, base e sub-base preparatórias, capa asfáltica, além de complementos como sinalização, iluminação pública e paisagismo. O trecho sob intervenção tem aproximadamente 1,3 quilômetro de extensão e vai complementar a parte já existente da via, que foi requalificada neste ano. Recursos aplicados totalizam cerca de R$ 14,9 milhões. Desses, R$ 11,7 milhões são federais, com R$ 3,2 milhões de contrapartida municipal. A empresa responsável pela execução é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o prolongamento da via encurta distâncias na cidade, melhora a fluidez de tráfego e oferece novas alternativas de circulação na malha viária central. “A nova conexão vai reduzir o tráfego em vias internas como as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant e a avenida Armando Salles de Oliveira. É uma importante conquista para nosso município e vai melhorar a vida da população. Estamos falando de um sonho iniciado lá na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi que, agora, está perto de se concretizar”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Com a conclusão do prolongamento da Senador Roberto Simonsen, a previsão é de que a nova via fortaleça o fluxo viário entre bairros como Jardim Suzanópolis, Jardim Quaresmeira, Jardim Casa Branca e Jardim Nena, além de melhorar o acesso à futura alça do Complexo Viário do Alto Tietê, vinculado ao trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Avanços na mobilidade

Além da entrega prevista para dezembro, o prolongamento vai integrar novos e antigos projetos que vêm sendo realizados nos últimos anos na cidade. “Nós tivemos pavimentações e recapeamentos em mais de 350 quilômetros de vias e entregas que não só mudaram o patamar de mobilidade urbana como também potencializaram o desenvolvimento econômico na nossa Suzano”, destacou o prefeito.

Ele relembrou grandes conquistas, como a Marginal do Una, entregue em dezembro de 2019, que conecta as regiões norte e sul de Suzano e foi considerada um marco do programa de mobilidade urbana municipal. Além dela, outras vias citadas incluem a avenida Brasil e ruas como Sete de Setembro e Masanosuke Shibata - ambas abertas nos últimos anos que melhoraram a acessibilidade na mesma região.

“Cada quilômetro de via pavimentada representa mais do que asfalto, é qualidade de vida, desenvolvimento e novas oportunidades para quem vive e trabalha em Suzano. Projetos como a Marginal do Una e o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen mostram que o planejamento de longo prazo continua gerando resultados concretos e ajudando a construir a cidade moderna e integrada que sempre sonhamos”, destacou Pedro Ishi.

Também houve intervenções espalhadas por múltiplos bairros, abrangendo recapeamentos, reformas de guias e drenagem. Um exemplo recente é a pavimentação da rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca, onde a prefeitura aplicou, no fim do mês passado, fresagem e nova camada asfáltica. “Cada obra entregue na continuidade da gestão do nosso ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi representa mais qualidade de vida e mais desenvolvimento para a cidade. Estamos honrando a confiança da população com muito trabalho e resultados concretos”, finalizou o prefeito.

