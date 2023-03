Obras de revitalização da Rua Campos Salles são vistoriadas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou na noite desta quinta-feira (16/03) as obras de revitalização que estão sendo realizadas na rua Campos Salles, no centro de Suzano. As intervenções que garantirão o recapeamento asfáltico em cerca de um quilômetro da via deverão ser concluídas até 10 de abril e estão sendo promovidas com recursos próprios, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, ao valor de R$ 3.161.267,57. O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, também esteve presente na visita.

As atividades que garantirão a transformação da rua contemplam o serviço de fresagem, que consiste na retirada do asfalto antigo e danificado para a aplicação da nova camada de pavimento, assim como reforma de sarjetas e sarjetões e adequações no sistema de drenagem, para posterior realização da nova sinalização. Também está em andamento a mudança do traçado de um trecho da via, para que veículos de grande porte possam acessar a avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una. Para tanto, há um novo posicionamento de postes, que estão sendo realocados, e do muro do Complexo Educacional e Cultural Mirambava. A empresa responsável pelos trabalhos é a Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

Essa revitalização integra um conjunto de reformas que estão sendo feitas em dezenas de ruas e avenidas do município. Já foram realizadas as mesmas obras de recapeamento asfáltico na rua Monsenhor Nuno, no trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua General Francisco Glicério, e na rua Quinze de Novembro, entre a rua Nove de Julho e a avenida Armando Sales de Oliveira. Ainda está prevista a execução do serviço em um trecho da rua Sete de Setembro, entre as avenidas Armando Sales de Oliveira e Senador Roberto Simonsen.

O secretário Samuel de Oliveira ressaltou que a administração municipal precisa estar sempre atenta às condições dos locais que recebem um fluxo intenso de veículos.

O prefeito destacou a atenção que o Executivo tem dado às obras de revitalização de vias em todo o município. “Fazemos questão de conferir de perto as reformas de cada rua e avenida. É um trabalho fundamental que fazemos para melhorar a fluidez do trânsito em nosso município”.