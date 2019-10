Obras de revitalização na Escola Raul Brasil têm início em Suzano

As obras de revitalização da Escola Estadual Professor Raul Brasil começaram. O DS esteve nesta segunda-feira, 28, na escola estadual e constatou que os alunos foram remanejados para a faculdade Piaget, e a construtora responsável pela obra deu início aos trabalhos no pátio da escola.

Conforme informações da Secretaria Estadual de Educação, as obras estavam previstas para iniciarem ontem e com previsão de conclusão em março de 2020.

Com o local passando por reformas, os alunos precisaram ser realocados para a faculdade Piaget, localizada também em Suzano.

Em audiência pública, o secretário de Educação, Rossieli Soares, explicou que a escolha foi baseada em um parâmetro que a secretaria segue.

“Não queríamos um lugar distante. E como a secretaria, quanto a distância de deslocamento, segue as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nosso parâmetro era de até 2 quilômetros. A faculdade Piaget está em um raio de pouco mais de um quilômetro, em relação à Raul Brasil”, disse o secretário.

Rossieli ressaltou, durante a audiência, que os alunos receberiam um transporte gratuíto da Raul Brasil para a faculdade Piaget. Algo cobrado pela associação de pais da escola.

Locação

O contrato de locação do prédio da Piaget é de R$ 44 mil, com duração “do tempo necessário para a conclusão da obra”.

“O prédio da faculdade é moderno e grande. Ele possui também um auditório. Então, a locação vale por tudo o que o local possui”, explicou Rossieli.

O secretário diz também que o valor a ser depositado inclui água, luz e outros gastos. “Pela estrutura do local e tudo o que teremos direitos, o preço está até abaixo dos valores do mercado. De acordo com analises da secretaria, o preço cobrado pelo mercado é muito superior a esse”, concluiu Rossieli.Serão 2,3 mil alunos remanejados para a Piaget

Obra

A obra de revitalização da escola terá um custo de R$ 2,7 milhões, mas não haverá custos para o Estado, devido a uma parceria com a iniciativa privada.Conforme informado pelo DS, compete em reformar as salas de aulas, a construção de novas áreas de estudo, reconstrução do Centro de Ensino de Línguas (CEL), dos banheiros e cantinas. Além da construção de 1,5 mil metros quadrados de área comum.

Tanto a Raul Brasil, quanto o prédios da Piaget onde os alunos estão, terá reforço policial.