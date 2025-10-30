Obras de saneamento vão alcançar 36 mil domicílios em Suzano

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se reuniram nesta quinta-feira (30/10), na sede do Poder Executivo municipal, no centro, para discutir o andamento das obras relacionadas à coleta e tratamento de esgoto que estão sendo feitas atualmente. O trabalho beneficiará 36 mil residências até o fim do ano que vem, por meio de um investimento de aproximadamente R$ 270 milhões, que permitirá a implantação de 90 quilômetros de rede coletora.

Nesta oportunidade, o prefeito Pedro Ishi, que estava acompanhado dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Comunicação Pública, Paulo Pavione, se encontrou com o diretor regional Leste da empresa, Cláudio Hermolin, que estava junto de outros gestores envolvidos no trabalho destinado à universalização não só dos serviços de esgoto como também de água até 2029.

Tanto a prefeitura quanto a Sabesp dialogaram sobre o status desta etapa do projeto, que começou no fim do ano passado, ainda no governo Rodrigo Ashiuchi, e seguirá pelos próximos meses, para garantir a construção de 38 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), 11 quilômetros de linha de recalque e sete quilômetros de coletores de tronco.

Serão contemplados, nesse período, os bairros Cidade Boa Vista, Sertãozinho, Itapeti, Jardim Revista, Meu Sossego, Cidade Miguel Badra, Jardim São José, Jardim Varan, Sesc, Vila Theodoro, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Saúde, Jardim Vitória, Parque Maria Helena, Vila Aparecida, Vila Maria de Maggi, Cidade Edson, Fazenda Aya, Jardim Colorado, Jardim do Bosque, Jardim Leblon, Jardim Monte Sion, Jardim Natal, Jardim Altos de Suzano, Residencial Samambaia, Vila Amorim, Vila Aparecida, Vila Cabrera, Vila Figueira, Vila Urupês e o centro.

Durante a reunião, foi confirmado que a Sabesp já investiu, nesta nova fase de execução de projetos, R$ 110 milhões em obras, realizando intervenções numa extensão de 18,3 quilômetros, que beneficiaram mais de três mil residências.

A reunião também atualizou a administração municipal sobre os detalhes das obras que já foram entregues, neste e nos últimos quatro anos, para a melhoria da infraestrutura de abastecimento de água. Neste contexto, foram citados, entre outros exemplos, os dois quilômetros de rede que garantiram 249 ligações no Jardim Brasil II, beneficiando 1.250 pessoas; assim como 12,7 quilômetros de rede no Portão do Honda, que proporcionaram quase três mil ligações, beneficiando 12 mil pessoas. Também foram projetados os próximos investimentos, que alcançarão o bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida I e a estrada Mizukami.

Entre 2021 e 2024, foram contemplados, ainda, os bairros Caulim, Meu Sossego, Recreio Rio Bonito, Jardim Dora e Jardim Restinga. Neste período, foram construídos 50,4 quilômetros de rede de água, atendendo a uma população de 15.450 pessoas, com 3.837 ligações. Junto da apresentação dos números, as partes também conversaram sobre a necessidade de reforçar a conscientização em torno do consumo consciente de água, por parte de toda a população.

O prefeito Pedro Ishi destacou que estas obras vão trazer mais qualidade de vida para a população. “Teremos um dos maiores investimentos da história de Suzano, que tem muita relação com a forma como está sendo desenvolvido o nosso trabalho. Temos tido êxito na agilidade dos processos administrativos que dão condição à Sabesp para elaborar um plano de ação nos bairros. Também temos ganhado força por meio da plataforma de georreferenciamento GeoSuzano, que têm contribuído para a simplificação das questões burocráticas. Por isso, Suzano está colhendo frutos de tudo que está sendo realizado pela gestão pública”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Participaram da reunião, por parte da Sabesp, o gerente de Operação Leste, Alexandre Domingues Marques; o gerente de Manutenção Leste, Elis Regina Jesus; o gerente Comercial Leste, Leonard Camargo Freire de Almeida; a coordenadora do polo de Manutenção em Suzano, Jocelma Gonçalves da Silva; o coordenador de Engenharia, José Pinheiro de Queiroz Filho; e o engenheiro Fernandes Hayashi da Silva.