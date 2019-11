Obras do HC de Suzano têm previsão de término para 2020

O prédio novo do Hospital Auxiliar de Suzano (HAS) passou por reformas. A previsão da entrega total da obra é pro primeiro trimestre de 2020. As informações são do diretor executivo do HAS, Eduardo Santocchi. As obras estão na fase final de acabamento. Contudo, ainda está em definição o plano de atendimento do hospital, junto à Secretaria Estadual de Saúde. O objetivo, segundo Eduardo, é que o bloco novo atenda a demanda das cidades do Alto Tietê.

"O que está sendo discutido com a Secretaria de Saúde do Estado é a ideia de um hospital regionalizado. Isso é um pouco diferente da ideia de um hospital 'portas abertas'. Sem serviço de emergência, pronto socorro, mas um hospital que atenda às demandas do Alto Tietê", explica o diretor.

Eduardo destaca a importância que o hospital tem não só para Suzano, mas também para a região. "É uma unidade de retaguarda e tem importância vital. O hospital de Suzano permite que os leitos do hospital em São Paulo girem e que estejam disponíveis para atendimentos de urgência e emergência. O de Suzano é mais focado na reabilitação e reinserção do paciente dentro do âmbito social, um trabalho mais diferenciado".

O diretor afirmou que no novo bloco que está sendo ocupado pelos pacientes do hospital, são 100 leitos, mas nem todos estão operando. "São 100 leitos, mas nem todos estão em operação. Porém foi planejado para essa capacidade". Em relação às internações do hospital, a taxa de ocupação, de acordo com Eduardo, é de 98%. "Então praticamente não temos leitos vazios dentro da capacidade que o hospital comporta".

Inaugurado em 1960 e localizado no município de Suzano, na região da Grande São Paulo, o HAS foi concebido para ser retaguarda dos Institutos do HC, prestando assistência médico-hospitalar especializada a pacientes de longa permanência.