Obras do Hospital Federal avançam; R$ 64,9 mi serão investidos

Em relação à estrutura do prédio, já foram finalizados os serviços de alvenaria, reboco, contrapiso, impermeabilização e caixilharia, que contou com 800 metros quadrados (m²) de alumínio e vidro instalados nas janelas e demais acessos internos e externos da unidade. Neste momento, está sendo realizada a pavimentação externa, que contará com 5 mil m² e previsão de conclusão até o fim de julho. A partir de setembro, deverá ser iniciada a segunda etapa do projeto, que incluirá o acabamento da unidade e a instalação dos sistemas, como os de ar-condicionado.

O Hospital Federal terá 9 mil m² e poderá realizar mais de 25 mil atendimentos mensais em seus dois pavimentos. O primeiro andar será dedicado à Urgência e Emergência e consultórios. No segundo, serão realizados os exames de imagem, incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Com aporte do governo federal, serão investidos R$ 64.937.436,11 e a previsão é de que a obra seja concluída no ano que vem.

O secretário Pedro Ishi ressaltou a evolução das obras e as perspectivas para os próximos meses. “Estamos realizando mais essa visita técnica para acompanhar de perto os serviços relacionados ao projeto. Temos observado a contínua evolução do empreendimento, que já entrará na fase de acabamento no segundo semestre, quando começaremos a instalação dos sistemas elétricos. O hospital garantirá uma grande transformação na capacidade de atendimento em Suzano, juntamente com as outras unidades entregues, como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento André de Abreu) do Jardim Revista”, destacou Ishi.

O prefeito em exercício ressaltou o impacto do empreendimento para Suzano.

“O nosso tão esperado Hospital Federal vai virar realidade. Saímos daqui com uma ótima sensação de que estamos no caminho certo. Com essa primeira fase quase pronta, damos um grande passo para a sequência das obras. Conferimos de perto cada dependência e podemos atestar que a chegada dessa unidade trará enormes benefícios para a cidade, com os acolhimentos de urgência e emergência, com os exames que serão proporcionados e toda a estrutura que envolve esse grande projeto”, reforçou Walmir.

O prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, conferiu nesta quarta-feira (07/06) a evolução das obras do Hospital Federal, que está sendo construído no cruzamento da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen. Ambos foram recepcionados pelo engenheiro responsável Davi Emerich Lopes, da Scopus Construtora e Incorporadora Ltda., que explicou os serviços já executados, ultrapassando os 35% do total de custos previstos, e as intervenções que estão planejadas para serem concluídas neste próximo trimestre, período que marcará o fim da primeira etapa de execução do projeto.