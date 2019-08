Obras do ‘novo asfalto’ na Índio-Tibiriçá devem receber R$ 20 milhões

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse nesta segunda-feira, 26, ao DS, que teve seu pedido atendido no Governo do Estado para obras na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Segundo ele, será feita “a nova pavimentação da rodovia”.

“Haverá uma grande intervenção na Índio-Tibiriçá”, disse o prefeito, estimando valor de R$ 20 milhões de investimentos do Estado.

Ele fez outras solicitações ao Estado. Além da intervenção da via, a Prefeitura solicitou também o aumento da “altura da pista” da Estrada da Duchen para liberação de acesso do lado do bairro Ipelandia. A estra passará por obras, conforme edital do Estado publicado na sexta-feira, sobre licitação das obras.

Outras intervenções em vias municipais também são feitas pela Prefeitura, disse o prefeito. “Estamos fazendo pavimentação no Jardim do Lago e iniciaremos no Jardim Brasil e Jardim do Bosque”, anunciou.

Em julho, o DS divulgou reportagem mostrando que as obras de recuperação da Rodovia Índio (SP-31), vão se estender do quilômetro 33, em Ouro Fino, Ribeirão Pires, ao quilômetro 70, em Palmeiras, em Suzano.

A rodovia recebe diariamente, pelo menos 19 mil motoristas, segundo do departamento. A obra consiste em revitalizar 1,4 quilômetros do canteiro central da Avenida Kaeth Richers, assim como revitalização do entroncamento da Rodovia Índio Tibiriçá até o cruzamento com a Rua Domingos de Oliveira.

A Rodovia Índio-Tibiriçá é um dos principais acessos de Suzano e Alto Tietê até o ABC e Litoral de São Paulo. Com a inauguração da Marginal do Una, prevista para dezembro, a expectativa é de que o acesso até a SP-31 seja mais rápido.