Obras do Parque Mirante do Sesc evoluem com serviços no entorno da 'pirâmide'

As obras que estão promovendo a criação do Parque Mirante do Sesc, às margens da avenida Katsutoshi Naito, vêm sendo acompanhadas de perto pela Prefeitura de Suzano. Autoridades municipais estiveram no local na última semana para conferir os trabalhos de pavimentação em uma área de 6 mil m², que já estão quase finalizados, e observar a evolução dos serviços relacionados ao plantio de grama e limpeza, além da pintura nas laterais da "pirâmide", que já está concluída.

Visitaram o local o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto; o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o chefe de Gabinete Afrânio Evaristo da Silva; o diretor de Manutenção, Ari Santos; o diretor de Engenharia, Ricardo Kadayan; o diretor de Manutenção da região norte, José Augusto Nunes, o Ligeirinho; o engenheiro eletricista da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos; Guilherme Maris Yonamine; os diretores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Marcos Manrique e Arrones Dainez Júnior; a assessora de Gabinete, Bianca Cirillo; e a assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carol Umebayashi.

A estrutura do Parque Mirante do Sesc já conta com pavimentação por bloquetes no pátio que fica localizado no entorno da pirâmide e um observatório, que foi instalado na extremidade do terreno. O local proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de m², localizada logo abaixo do Mirante, que está ligada ao projeto de valorização da área. No espaço do parque, ainda será proporcionada uma área verde de aproximadamente 3 mil m².

Todos os serviços estão sob a responsabilidade da construtora Renov Pavimentação e Construções Ltda. e estão programados para serem concluídos ao longo do segundo semestre deste ano, por meio de um investimento de R$ 1,5 milhão. O projeto também incluiu a reforma de alvenaria da pirâmide, instalação de guias e sarjetas no acesso ao pátio, e intervenções estruturais relativas à parte elétrica e hidráulica.

Já finalizada, a pintura nas laterais da pirâmide foi proporcionada por meio do projeto “Arte Pública”, da Secretaria Municipal de Cultura. A proposta para decorar as faces, de 7 metros de largura por 17 metros de altura, traz a temática da prática desportiva, do contato com a natureza e a vivência do lazer, incorporando a linguagem do graffiti. O trabalho foi produzido pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que os serviços estão avançando e a transformação do local já pode ser percebida. “A evolução das obras relacionadas à pavimentação e ao observatório, com o gradil, garantem um importante avanço no projeto. Com as outras inúmeras intervenções que estão sendo implementadas, o Parque Mirante do Sesc terá a estrutura necessária para que possa ser um dos destinos mais procurados da cidade”, declarou o chefe da pasta.

Por sua vez, o vice-prefeito destacou que o local está sendo preparado para se tornar um ponto de referência para Suzano e região. “É um projeto que valoriza a história do lugar. Por ser a antiga estação de tratamento de água do bairro, contribui com a preservação dos recursos naturais do seu entorno e potencializa o turismo. Quando estiver finalizada, a nova atração beneficiará cerca de 85 mil pessoas e poderá receber ciclistas, feiras e apresentações culturais, se tornando um polo de desenvolvimento do município”, ressaltou Walmir.