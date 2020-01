Obras do posto de saúde do Jardim Monte Cristo entram em nova fase

As obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Monte Cristo entraram em nova fase, após chegarem a 50% de seu cronograma. A expectativa é que o posto beneficie 4 mil pessoas e seja concluído ainda neste ano. As informações foram apresentadas nesta quinta-feira (23) pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

Desde o início das intervenções no terreno localizado na rua Cachoeira, já foram realizadas as etapas de adequação do solo, fundação e alvenaria das paredes. Atualmente, está sendo concluída a etapa de concretagem e reboco. Desta forma, a obra chegou a 50% de sua execução.

Segundo o diretor da Upae, Rodolfo de Matteu, a partir de agora restam as etapas de acabamento, instalação das redes hidráulica e elétrica, acesso à rua e finalização, com pintura e identidade visual. “A nova unidade para o bairro Monte Cristo irá substituir as atuais instalações, hoje situadas ao lado da Escola Municipal Caic. O posto de saúde será entregue à população ainda neste ano”, explicou.

A nova unidade, construída em uma área de 2.958 m² (68m x 43,5m), é composta por 20 repartições, incluindo quatro consultórios – sendo um de ginecologia e um odontológico –, salas de agentes, reuniões, medicamentos, farmácia, imunização, curativo, administração, coleta, almoxarifado, central de material e esterilização, depósito de material de limpeza, recepção, espera, escovódromo, copa, jardim e estacionamento, com rampa de acesso para ambulâncias.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, o médico Luis Cláudio Rocha Guillaumon, o posto de saúde do bairro realiza cerca de 25 mil procedimentos no ano e, com a nova unidade, o número poderá chegar até 50 mil. “Será um equipamento público atualizado ao tamanho e às necessidades do bairro e contribuirá para reforçar ainda mais a nossa rede municipal. Lembrando que em paralelo estamos finalizando as obras da UBS da Vila Amorim, construindo a Clínica da Família e com as reformas do Pronto-Socorro Municipal e da UBS do Boa Vista, sendo que esta última se transformará em um Pronto Atendimento”, afirmou.

A obra tem investimento de R$ 1.314.376,55 e conta com investimentos do Ministério da Saúde, com emendas enviadas pelo deputado estadual José Américo, além de contrapartidas da Prefeitura de Suzano.