Cidades

Obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase prontas

Entrega está prevista para os próximos meses, afirma a Prefeitura

12 outubro 2025 - 10h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase prontasObras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase prontas - (Foto: Reprodução/Secop Suzano)

As obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase concluídas com cerca de 90% de conclusão, estima a Prefeitura de Suzano. Em novembro de 2024, o DS noticiou que as obras já estavam 90% finalizadas e a entrega seria feita ainda no início do ano. Agora, a previsão de entrega é “para os próximos meses”.

O investimento até o momento, de acordo com a administração, foi de mais de R$ 2,1 milhões. Do total, R$ 1,8 milhão foi de contrapartida estadual, enquanto o município investiu R$ 377.089,25.

De acordo com a Prefeitura, ainda restam R$ 4,2 milhões de repasse estadual, o que totaliza um investimento de R$ 6 milhões por parte do Governo do Estado.

Para a obra ser entregue, falta a conclusão da pavimentação, do paisagismo e de serviços de drenagem.

O Terminal de Ônibus de Palmeiras está localizado na Estrada do Koyama, 350

Reportagem do DS de junho de 2025, informou que as obras já estavam em 90% e aguardavam recursos estaduais para concluir obra.

O terminal será operado pela concessionária Radial Mais Transportes e terá, inicialmente, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, oferecendo mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Pelo último levantamento estavam sendo concluídos os serviços para o plantio da grama. Depois que essa etapa for finalizada, darão início ao trabalho de pavimentação. Até o momento, foram finalizados os serviços de: terraplanagem, fundação, estrutura de concreto armado e metálica, execução da guarita, instalação da cobertura, demarcação do viário e drenagem.

