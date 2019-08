Obras na Rodovia Índio Tibiriçá devem ser executadas em 12 meses

As obras para recuperação do pavimento e revitalização da sinalização da Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) estão previstas para serem executadas em 12 meses, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Atualmente, a via passa por obras entre os quilômetros 33,1, localizado na região do Rio Grande, em São Bernardo do Campo; e 70,3, no trecho final em Suzano. Cavaletes, cones e placas de sinalização estão espalhados por vários pontos entre esses quilômetros, conforme regulamenta o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O investimento total da obra será de R$ 19,08 milhões, segundo o departamento. Atualmente, cerca de 19 mil veículos passam diariamente pela rodovia.

As obras beneficiarão as cidades de Suzano, do Alto Tietê, além de Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Santo André, que compõem o ABC Paulista.

Anúncio

Na edição de terça-feira (27), o DS trouxe o anúncio feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) sobre as obras. Ele afirmou que a SP-31 passará por uma "grande intervenção", reforçando que a via passará por nova pavimentação.Ele também fez outras solicitações ao Estado, como o aumento da altura da pista da Estrada do Duchen, para liberação de acesso do lado do bairro Ipelândia. Um edital foi publicado na sexta-feira (23) pelo Diário Oficial do Estado. Atualmente, parte da Estrada do Duchen está interditada. O nível da Represa do Taiaçupeba subiu ao ponto de invadir a via, que fica ao lado da barragem.