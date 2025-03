Obras na rotatória de Cezar de Souza avançam e trânsito melhora com novo traçado para motoristas

As obras na rotatória localizada no encontro das avenidas Francisco Rodrigues Filho, Pedro Romero e Ricieri José Marcatto, em Cezar de Souza, estão avançando em ritmo acelerado e um novo traçado já trouxe melhorias no trânsito, principalmente nos horários de pico. Os trabalhos fazem parte da construção do Corredor Nordeste, uma intervenção estruturante de grande porte que compreende mais uma etapa do anel viário de Mogi das Cruzes e aumentará a mobilidade em toda a Região Leste do município.

Desde sábado (29/3), os motoristas que vêm da avenida Pedro Romero utilizam uma alça de acesso em direção a Cezar de Souza. A alteração já foi responsável pela redução do número de veículos na rotatória e uma consequente melhoria do fluxo de automóveis no local. A mudança ainda é provisória: com o avanço das obras, no futuro será possível utilizar o desenho definitivo da nova rotatória, que oferecerá mais alternativas aos motoristas, contribuindo para a melhoria do tráfego na região.

O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Nilmar Ferreira, explica que a retomada das obras da rotatória, em fevereiro deste ano, ocorreu após a solução de pendências administrativas com a empresa contratada. “Esta foi uma determinação expressa da prefeita Mara Bertaiolli e, com a solução dessas pendências, conseguimos imprimir um ritmo acelerado às obras, com máquinas e funcionários trabalhando de forma intensa na rotatória”, explicou, acrescentando que o trabalho ocorre de forma integrada com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

A liberação do tráfego pela nova alça também permitirá que sejam realizados serviços no antigo traçado, de acordo com o projeto para o local. Isso permitirá novos avanços nas obras, que são esperadas pela população e melhorarão a mobilidade em toda Região Leste da cidade.

“A prefeita Mara Bertaiolli foi clara e determinou que as obras avançassem, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito naquela região. Estamos acompanhando o andamento dos trabalhos e adotando medidas para melhorar a fluidez e a segurança do tráfego, como é o caso da utilização de uma nova alça. À medida que os trabalhos avançarem, faremos novos ajustes até que o traçado definitivo esteja concluído. No entanto, durante o período de obras, é importante que motoristas, motociclistas e pedestres trafeguem com atenção, sempre respeitando a sinalização existente”, disse o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ary Kamiyama.

Corredor Nordeste

O Corredor Nordeste é uma obra de grande porte que compreende mais uma etapa do anel viário de Mogi das Cruzes. O contrato foi assinado em agosto de 2022 com previsão de término para agosto de 2025. No entanto, as obras se iniciaram somente no início de 2023, sendo necessário a prorrogação do prazo para 2026.

O investimento é de R$ 121,5 milhões, com recursos do Banco de Fomento da América Latina e Caribe (CAF). Cerca de 80 funcionários trabalham atualmente no local, com o apoio de máquinas e equipamentos.

O novo corredor terá 2,4 quilômetros de extensão, com início na avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da rotatória com a Pedro Romero, onde a remodelação geométrica já está sendo feita. A partir deste ponto, uma nova avenida será construída, oferecendo ligação com o viaduto, que seguirá por 120 metros até avenida Dante Jordão Stoppa, próximo ao centro de compras do bairro e paralelamente à avenida Ricieri José Marcatto.

O Corredor Nordeste prevê a execução de mais um trecho do anel viário da cidade. A intervenção fará a conexão entre a região da avenida Francisco Rodrigues Filho e a avenida Vereador Dante Jordão Stoppa. Será uma alternativa à já saturada avenida Ricieiri José Marcatto e também uma nova possibilidade de deslocamento, beneficiando a Região Leste da cidade.

Quando a obra estiver concluída, haverá outras mudanças no trânsito da região. O motorista que segue atualmente pela avenida João XXIII e entra na avenida Jordão Dante Stoppa encontra uma rotatória, que será substituída por um retorno. Somada aos trechos que já existem e serão remodelados, as intervenções no trânsito local devem chegar a um total de 3,3 quilômetros. A obra contará ainda com 1.850 metros de ciclovias.