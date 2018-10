Obras no Centro do Idoso são concluídas e aguardam mobília

A construção do Centro de Convivência do Idoso, no bairro Cidade Boa Vista, na região norte de Suzano, recebeu nessa terça-feira (2) a visita do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento. Na ocasião, Nascimento vistoriou a obra e o projeto na companhia do chefe da pasta municipal, Murilo Inocencio.

De acordo com o secretário, apenas a licitação da mobília do prédio e pequenos detalhes de acabamento ainda estão pendentes. Inocencio estima que a inauguração ocorra ainda neste semestre, em novembro.

O secretário estadual Gilberto elogiou a estrutura concluída, conforme o projeto proposto, em parceria com o município. Ao todo, o terreno para o Centro do Idoso tem 1,7 mil m², com 520 m² de construção. "Estou impressionado com o tamanho do terreno, não são todas as unidades que conseguimos uma área tão grande. Vai ser bom para os usuários. Temos em algumas unidades, no Estado, iniciativas de prefeituras e gestões próprias para colocar horta comunitária e mais atividades (de forma a aproveitar a área externa à construção)".

O Centro de Convivência do Idoso tem por objetivo socializar as pessoas acima de 60 anos, por meio de lazer e atividades durante o dia.

Para que o equipamento seja inaugurado, ainda estão pendentes as mobílias do prédio. O secretário municipal Murilo explicou que a primeira licitação do material já foi efetuada, porém não houve interesse por parte das empresas, já que se trata de uma demanda relativamente pequena de compras. Logo, uma segunda tentativa foi aberta, com novas diretrizes, a fim de que os móveis sejam adquiridos.

Esta última tramitação tem seguido e a expectativa é de que a unidade seja inaugurada ainda em novembro.

A princípio, o centro deverá atender à população idosa do entorno da Cidade Boa Vista, a fim de que modelo seja incentivo para mais unidades regionalizadas no município.