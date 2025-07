Obras no Jardim Maitê chegam à reta final com melhorias em túnel e praça

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, conclui nesta sexta-feira (18/07) um conjunto de obras de revitalização no túnel que liga a estrada do Areião, no Jardim Maitê, à região do Jardim Cacique.

Iniciadas na última segunda-feira (14/07), as melhorias contemplam “Tapa-Buraco”, pintura completa, revisão da iluminação pública, revisão da drenagem, limpeza geral e intervenções no entorno.

O túnel é considerado uma importante via alternativa para quem transita entre Jardim Maitê e Jardim Cacique, evitando a necessidade de acesso à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) para contornar a linha férrea da MRS Logística. A ação é parte do cronograma contínuo de manutenção promovido pela pasta e busca garantir mais segurança e conforto para motoristas, pedestres e ciclistas que utilizam a passagem diariamente.

O prefeito Pedro Ishi esteve no local nesta quarta-feira (16/07) para vistoriar as intervenções, acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Além das obras no túnel, a praça localizada no cruzamento da rua Regino Alves de Almeida com a estrada do Areião também está recebendo serviços de pintura e zeladoria. A área de convivência passa por cuidados para valorização do espaço urbano e melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

O secretário destacou que o trabalho é resultado do planejamento e da dedicação das equipes da pasta. “Desde segunda-feira (14/07), nossas equipes têm atuado de forma intensa para entregar esse importante serviço à população. O túnel estava comprometido em termos de aparência e funcionalidade. Com essa revitalização, devolvemos à comunidade um equipamento mais seguro, bem iluminado e limpo. Também estamos revitalizando a praça próxima, pois entendemos que o entorno precisa acompanhar as melhorias”, explicou Oliveira.

Por sua vez, o prefeito destacou a importância de ações que valorizam a cidade e oferecem mais condições de mobilidade para a população. “Trata-se de uma obra simples, mas de grande impacto no dia a dia dos moradores. Melhorar a iluminação, cuidar da drenagem e zelar pela pintura não são apenas medidas estéticas, são ações que tornam o caminho mais seguro e digno. Seguimos com o compromisso de cuidar de todos os cantos da cidade, com atenção especial às áreas que mais precisam”, afirmou Pedro Ishi.