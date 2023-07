Obras no Marengo avançam e asfalto será aplicado

A porção suzanense da via, com 600 metros de extensão, ainda será contemplada com um trabalho completo de zeladoria, incluindo melhorias na sinalização e na iluminação. Ao todo estão sendo investidos R$ 2.244.912,89 por meio de emenda conquistada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado. Os trabalhos estão sendo executados pela empresa Casamax Comercial e Serviços Ltda.

A estrada do Marengo está sendo reformada para melhor atender às demandas dos moradores do Jardim Dona Benta, Cidade Boa Vista e Jardim Fernandes. A via ainda tem localização estratégica do ponto de vista regional, pois conecta Suzano a Itaquaquecetuba. As melhorias contribuirão com o deslocamento de motoristas de automóveis, utilitários, vans, ônibus e caminhões, facilitando o grande volume de tráfego que é verificado ao longo do dia.

O vice-prefeito Walmir Pinto ressaltou a importância de mais essa obra para a cidade. “São inúmeros os benefícios proporcionados pelo recapeamento asfáltico da estrada do Marengo. É uma obra que contribui com o comércio local, com o trânsito na região também e com os deslocamentos para outros municípios”.

As obras de recapeamento da estrada do Marengo, localizada na região norte de Suzano, seguem em andamento após receber ações relacionadas ao sistema de drenagem, guias, sarjetas e sarjetões. Os trabalhos que estão sendo realizados nesta semana na via englobam a troca de solo para que seja aplicada a nova camada de asfalto, prevista para ocorrer nos próximos dias. O vice-prefeito Walmir Pinto foi conferir os trabalhos já realizados e vistoriou os serviços de restauração em execução na tarde desta terça-feira (11/07).