Obras no Parque Mirante do Sesc entram na fase final em Suzano

Alguns serviços já estão praticamente concluídos, como a pavimentação por bloquetes do pátio em frente à pirâmide e o observatório que foi instalado na extremidade do terreno, com gradil, que proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo do Mirante, e está ligada ao projeto de valorização da área.

As obras de aterramento do antigo reservatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deverão ser concluídas nos próximos dias e, nas semanas seguintes, será entregue a pintura das laterais da pirâmide, de 7m x 17m, alusiva à sustentabilidade e produzida pelos artistas Ítalo Raphael e Nicolas Takaki. O local ainda contará com espaço para estacionamento e uma área verde de 3 mil m². Todas as intervenções estão sob a responsabilidade da construtora Renov Pavimentação e Construções e estão programadas para serem concluídas ao longo do segundo semestre deste ano por meio de um investimento de R$ 1,5 milhão.

O projeto, que prevê a pavimentação de uma área de 6 mil m², ainda contempla a reforma de alvenaria da pirâmide, instalação de guias e sarjetas no acesso ao pátio e ao observatório, além de intervenções estruturais relativas à parte elétrica e hidráulica. Quando estiver finalizada, a nova atração beneficiará cerca de 85 mil pessoas e poderá receber ciclistas, feiras e apresentações culturais, se tornando um polo de desenvolvimento para essa região.

O prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, conferiu nesta segunda-feira (05/06), Dia Mundial do Meio Ambiente, as obras que estão promovendo a revitalização do Parque Mirante do Sesc, às margens da avenida Katsutoshi Naito. Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; do assessor da Unidade de Planejamento Estratégico (Upae), Rodolfo de Matteo; e do diretor de Manutenção da região Norte, José Augusto Nunes, o Ligeirinho.