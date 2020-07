Obras no Residencial Suzano II serão retomadas

O Residencial Suzano II, no Jardim Europa, terá obras retomadas novamente para acerto da rede de esgoto e saneamento básico. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante o programa DS Entrevista.

Uma reunião foi realizada entre Prefeitura de Suzano, Banco do Brasil, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e as duas empresas responsáveis pelo empreendimento, a fim de resolver a questão.

Segundo Ashiuchi, a obra está pronta, mas não pode ser entregue por falta de saneamento básico. Ele, no entanto, não soube detalhar quais alterações serão feitas.

“Quem olha de fora vê que o prédio está pronto, mas não tem rede de esgoto e saneamento básico. Conversando com as duas empresas e a Sabesp, ficou acordado que elas vão retomar as obras. Vão implantar uma nova solução para o empreendimento e, quando acabarem, ele será liberado. Da forma como vinha sendo feito antes, não ia dar certo. Então, vai ter uma outra solução para que o Banco do Brasil autorize a entrega dos apartamentos”, disse o prefeito.

Ao todo, serão 600 famílias beneficiadas, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo Federal.

Ele afirmou ainda que, nos próximos dias, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, vai convocar os sorteados para dar prosseguimento ao processo. Ashiuchi destacou, ainda, que a Prefeitura está empenhada em realizar as entregas.

“O empreendimento não poderia ser entregue por conta da falta de saneamento básico do prédio. Nos próximos dias, a Secretaria do Elvis vai chamar todos de forma individual, respeitando as normas sanitárias, para dar andamento ao processo. Nossa equipe está muito focada em entregar estes apartamentos do (Residencial) Suzano II”, disse.