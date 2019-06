Obras serão retomadas em até 30 dias com construção de paredes

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que as obras do Hospital Federal de Suzano serão retomadas “a todo o vapor” dentro de 20 a 30 dias. O anúncio foi feito em entrevista coletiva durante a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF), no último sábado (1º) e que está instalada no Jardim Suzanópolis.

Segundo Ashiuchi, a verba usada na construção do hospital foi retomada, e a primeira fase da obra será concluída.

“Fomos à Brasilia e retomamos a verba, que gira em torno de R$ 26 milhões e que estava praticamente perdida. Colocamos a primeira fase em construção. A empresa fez a primeira fase, mas ela passa por dificuldades. Eles então conversaram conosco de forma bem transparente. Disseram que teriam dificuldades para continuar a obra. A Prefeitura de Suzano se reuniu com a Caixa Econômica Federal e com a empresa. Após isso, conversamos com quem continuará as obras, e eles estão sendo muito amigáveis conosco. Tenho certeza que nesse tempo (20 a 30 dias), as obras estarão a todo o vapor”, afirmou o prefeito.

A fase da implantação da superestrutura (fundação), considerada de alta complexidade, já foi concluída, segundo Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

Segundo Ashiuchi, a etapa que será iniciada pela nova empresa é a de construção das paredes do hospital.

O chefe do executivo municipal afirma que esse fase das obras é “mais rápida”. Ao ser questionado sobre se o prazo inicial para entrega da obra, Rodrigo afirmou que “a obra vai continuar”, mas não cravou algum prazo para conclusão.

Sete de Setembro

Uma das vias que dará acesso ao Hospital Federal, a Rua Sete de Setembro também está sendo prolongada. Ela ganhará uma continuação que ligará a Avenida Senador Roberto Simonsem até a Avenida Paulista, no bairro Monte Cristo. Segundo a Upae, no momento, a prefeitura está concluindo a etapa de troca de solo, considerada uma das mais complexas. A partir disso, a empreiteira responsável dará continuidade à colocação de guias e sarjetas, além do novo asfalto.

A obra, segundo Ashiuchi, será concluída até o final de 2019.

Em abril, o DS fez uma reportagem no local após denúncia sobre uma “lagoa”, que colocava em risco a saúde de crianças que moram próximas. A lagoa, que era local até para desova de animais, fica no trecho que está sendo prolongado. Na ocasião, Upae da prefeitura de Suzano afirmou que estava aguardando a chegada de materiais para dar continuidade às obras.