Ocorrências de incêndios às margens das rodovias caem 61%, aponta DER

Levantamento realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), aponta que, de junho a setembro de 2022, foram registradas 580 ocorrências de focos de incêndio próximas às estradas estaduais sob sua jurisdição. O número é 61% menor que o mesmo período de 2021, onde totalizaram 1.498 ocorrências.

Os números incluem as rodovias do Alto Tietê. O dado é positivo e demonstra que as ações de prevenção e combate implementadas pela Operação SP Sem Fogo surtem efeito. No entanto, o risco permanece alto devido à estiagem prolongada. A vegetação seca vira combustível, e o vento forte ajuda na propagação das chamas em áreas de mata.

Dentre as principais causas de incêndio, estão as bitucas de cigarro jogadas das janelas dos veículos, que podem incendiar a vegetação; fogueiras não autorizadas para queima de lixo ou fins agrícolas; utilização do fogo descontrolado para limpeza de terrenos, entre outros fatores.

Por isso, o departamento promove ações de conscientização dos motoristas e reforça as equipes de limpeza para a realização dos serviços, como a poda do mato, a manutenção de aceiros e a retirada de objetos despejados irregularmente próximos às estradas. Os canais digitais também recebem reforço com campanha educativa e mensagens de alerta aos motoristas.

“Educação e conscientização são ferramentas muito eficientes para mitigar o risco e os danos provocados por incêndios nesta época do ano. A redução no índice nos mostra que o caminho é esse. Vamos continuar mantendo o foco nas medidas de monitoramento e controle”, avalia a secretária da pasta, Natália Resende.

Como parte da Operação SP Sem Fogo, o DER investe, neste ano, R$ 59 milhões em serviços de conservação e manutenção das margens das rodovias, com a poda e limpeza das áreas das respectivas faixas de domínio. A limpeza é uma ação preventiva fundamental para evitar incêndios de grandes proporções em áreas verdes afetadas pela estiagem. Além disso, foram contratadas 14 carretas (uma para cada regional do departamento) para realizar o primeiro atendimento de combate aos incêndios nas rodovias, pelo período de estiagem, com investimento de R$ 5,9 milhões.