Ocupação de leitos em Suzano chega a mais de 30% para pacientes com Covid-19

A taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) em Suzano aumentou 9,7% em dois dias, com mais 10 pessoas internadas desde a última segunda-feira (6). Os dados são da Prefeitura de Suzano. Diariamente, as informações são divulgadas no perfil oficial da Prefeitura no Facebook.

A taxa de ocupação era de 21,3% na segunda, passando para 24,2% na terça (7), chegando aos 31% na última quarta-feira (8).

No total, a cidade conta com 103 leitos e, na segunda, 22 pessoas estavam internadas com o novo vírus. Na quarta-feira (9), esse número já era de 32.

No Hospital de Quarentena da cidade, cinco pessoas estavam internadas ontem na ala de alta complexidade e outras 13 na de enfermaria.

Até agora, a cidade tem 1.881 pessoas confirmadas com a Covid-19. O número representa 0,64% da população total de Suzano, se forem considerados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicam uma população de 297.637 pessoas.

Mesmo assim, a cidade tem se preparado para um possível aumento da demanda de pacientes. Hoje, o Hospital das Clínicas de Suzano conta com 20 leitos de enfermaria, conforme informou a Secretaria de Saúde do Estado.

Até o momento, a cidade registrou 123 óbitos e 1.130 recuperados do novo vírus.