Ocupação dificulta doação de área para construção da Fatec em Suzano

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação informou nesta quinta-feira (8) que entregou, cerca de uma semana atrás, os projetos de arquitetura para a implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano. Os documentos foram enviados ao grupo de projetos do Centro Paula Souza (CPS) para análise. A pasta aguarda a manifestação do CPS para dar continuidade aos procedimentos.

O problema maior, no entanto, é a existência de uma ocupação irregular na área específica onde a Fatec vai ser instalada, com pouco menos de dez famílias. De acordo com a Secretaria, o local já está "selado", pois o número de famílias é considerado "congelado". “Todas estão sendo cadastradas na Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e a remoção deve ocorrer em breve”.

Além das famílias no local, há dois campos de futebol que são utilizados por dois clubes do bairro, por meio de concessão. Dois novos campos já estão sendo concluídos no Parque Max Feffer pelas equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, para a transferência dos clubes.

Mas na área há mais duas ocupações irregulares: uma igreja e um bar. Nestes casos, será necessário um processo de reintegração de posse, que já está em andamento, com acompanhamento das Secretarias de Assuntos Jurídicos e de Planejamento Urbano e Habitação”.

“A intenção é que a unidade da Fatec em Suzano seja inaugurada o quanto antes, para que a população tenha mais uma opção de graduação em nível superior na cidade, ainda mais de forma gratuita e com a chancela de uma renomada instituição como o Centro Paula Souza”, informou a secretaria.

Com foco em cursos na área de tecnologia, tal unidade só vai trazer benefícios para Suzano, capacitando a população e fornecendo mão de obra especializada para as empresas da cidade.

Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza (CPS) informou ao DS que continua aguardando a transferência do terreno pela Prefeitura para implantar a Fatec de Suzano.

Desde 2015 a situação de aguardo pela transferência do terreno vem se arrastando. Conforme publicado há quase um ano pelo DS, o CPS confirmou que abriria ainda em 2017 a licitação para construção da Fatec na cidade. Na época, a expectativa era de que o processo seletivo, para abertura de vagas na unidade, poderia acontecer em 2019.

A sede da Fatec será construída no Jardim Imperador, próxima à área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Faculdade Piaget e a nova unidade do Sesi.