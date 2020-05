Ocupação no Hospital de Quarentena é inferior a 10% com cinco pacientes

A ocupação do hospital de campanha de Suzano é inferior a 10%. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Dos 80 leitos disponíveis no equipamento, apenas 5 estão sendo utilizados por pacientes com Covid-19. Isso equivale a 6,25% da capacidade total do hospital.

Desses pacientes internados, um está na ala de alta complexidade, e os outros quatro estão na enfermaria. Vale ressaltar que o complexo conta com 70 leitos de observação e 10 leitos de unidade avançada. Até o momento, o local funciona com 30% da capacidade da equipe de saúde e demais profissionais serão acionados conforme necessidade.

No momento, o complexo está operando com 50% de sua capacidade, ou seja, dos 80 leitos disponíveis, 40 já podem receber pacientes.

O hospital de campanha foi inaugurado na última quinta-feira (30) como forma de ajudar a desafogar as demais unidades de saúde da cidade que estão recebendo pacientes com sintomas de coronavírus.

De acordo o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, o covidário criado no Pronto Socorro Municipal para receber pessoas com sintomas e confirmações da doença já está cheio e impossibilitado de receber novos pacientes. Nesses casos, essas pessoas serão encaminhadas para o hospital de campanha, onde vão receber auxílio médico e caso seja necessário, proceder para internação em outros hospitais.

Os pacientes atendidos na unidade são encaminhados de outros equipamentos de saúde da rede. Isso porque o hospital não funciona de portas abertas, uma forma de controlar a entrada e saída de pacientes no local que é destinado apenas a casos de coronavírus.

O investimento na infraestrutura para transformar a Arena Suzano em hospital de campanha foi de R$ 527 mil. Uma empresa contratada realiza a gestão do local, com a parte de insumos, limpeza, administração e equipe médica.

Sobre esse contrato, o prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que o pagamento será feito por imediação, ou seja, de acordo com a ocupação de leitos. Esse valor pode variar de R$ 2,2 milhões a R$ 5,2 milhões. Nesse valor estão inclusos os R$ 815 mil de equipamentos permanentes que continuarão na rede municipal de Saúde após o fechamento do hospital de campanha.