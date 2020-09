Oficinas de Esporte e Lazer serão retomadas neste mês

A Secretaria de Cultura de Suzano informou nesta quinta-feira (3) que as oficinas do Projeto de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) serão retomadas neste mês de setembro, inicialmente de forma online. Até então, as atividades de 2020 ainda não haviam começado. Cerca de 3 mil pessoas – entre crianças, adolescentes e adultos – devem ser beneficiadas. Inscrições e rematrículas podem ser feitas nos núcleos e subnúcleos a partir do próximo dia 14 (segunda-feira).

A previsão era de que o programa retornasse em março, o que acabou não ocorrendo diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As oficinas disponíveis neste momento são: canto, violão, street dance, zumba, pilates, futebol de campo, futsal, voleibol, capoeira, taekwondo, ginástica, artesanato, teatro e informática.

Todas elas ocorrerão por meio de vídeo-aulas, que serão enviadas pela Internet aos alunos e também ficarão disponíveis no Youtube e no Facebook. A Secretaria Municipal de Cultura informou que as atividades presenciais apenas serão liberadas no momento em que a flexibilização da quarentena for ampliada e permitir o retorno, mas ainda não há expectativa de quando isso deve ocorrer.

Para se inscrever, é necessário ir até o local onde ocorrerá a oficina de interesse (veja relação de locais abaixo), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.