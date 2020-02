Oficinas gratuitas de curtas-metragens para jovens estão com inscrições abertas

Mogi das Cruzes receberá, entre os dias 9 e 12 de março, o Video Mobile, um projeto com duas oficinas gratuitas que visam ensinar jovens com idades entre 13 e 18 anos a criar curtas-metragens, além de abordar temas referentes ao conceito artístico dos trabalhos audiovisuais. Há 60 vagas disponíveis, sendo 30 para cada turma e os interessados já podem se inscrever pessoalmente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes e/ou na Escola de Empreendedorismo e Inovação.

Há dois horários disponíveis para as oficinas: das 8h às 12h no EMAM - Estúdio Municipal de Áudio e Música e das 14h às 18h na Escola de Empreendedorismo e Inovação. Os interessados em fazer a oficina no período da manhã, no EMAM, devem se dirigir ao Centro Cultural para efetuar a sua inscrição. Já quem preferir o período da tarde, deverá ir pessoalmente à Escola de Empreendedorismo para se inscrever.

Em 12 de março, último dia das oficinas, será realizado um evento de encerramento, com entrega de certificados e exibição aberta ao público dos filmes produzidos.

A produtora executiva e educadora, Kora Prince conta que as oficinas propõem a troca de conhecimento, além das atividades práticas. “Nosso ideal é que os participantes estimulem sua criatividade para encontrar novos caminhos e que expressem a arte do olhar utilizando a câmera de seus próprios celulares”.

O projeto Video Mobile foi aprovado pelo ProAC ICMS e patrocinado pela Imerys, com apoio da do Instituto Ideia Coletiva e da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes.

Para conhecer mais sobre a Ideia Coletiva é só acessar e seguir @ideiacoletiva13 no Instagram ou acessar o site.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 e a Escola de Empreendedorismo e Inovação atende na rua Senador Dantas, 326. Ambos ficam no Centro da cidade. Mais informações pelo telefone 4798-6900.

Ficha técnica:

Produção Executiva: Kora Prince

Assistente de Produção: Roberto Limberger

Arte-educadores: Mariana Atauri, Daniel de Almeida e Nandê Caetano

Arte Gráfica: Cintia Antunes

Serviço:

Oficina 1:

Local: EMAM - Estúdio Municipal de Áudio e Música

Endereço: Rua Cel. Souza Franco, 735, Centro, Mogi das Cruzes

Data: 09 a 12/03

Horário: Das 08h às 12h

Inscrições: gratuitas, pessoalmente no Centro Cultural

Evento de encerramento: 12 de março, às 08h

Oficina 2:

Local: Escola de empreendedorismo e inovação – 47985902

Endereço: Rua Senador Dantas, 326 - Centro, Mogi das Cruzes - SP

Data: 09 a 12/03

Horário: Das 14h às 18h

Inscrições: gratuitas, pessoalmente no local.

Evento de encerramento: 12 de março, às 14h