Oficinas gratuitas do Sementeia estão com inscrições abertas

O II Festival Sementeia, que acontece de 1º a 12 de setembro em Suzano (SP), abre inscrições para duas oficinas gratuitas que integram sua programação. As propostas convidam o público a vivenciar processos de escuta, autocuidado e criação coletiva, reafirmando o compromisso do Festival em oferecer espaços de formação e troca a partir das perspectivas femininas e diversas.

No Laboratório de Escuta de Imagens (04/09), Elidayana Alexandrino propõe uma experiência sensorial em que memórias e narrativas emergem a partir do encontro com imagens, estimulando a imaginação e a construção coletiva de sentidos. Já em Eu, Semente (08/09), Jana Santos conduz uma vivência arte-terapêutica em que a manipulação de sementes se transforma em mandalas afetivas, abrindo espaço para reflexões sobre ciclos de vida e futuros possíveis.

Elidayana Alexandrino é artista visual, educadora e pesquisadora independente. Ela utiliza a fotografia e a palavra como formas de expressão, investigando relações entre imagem, memória, corpo e natureza. Ela explica que a atividade proposta para o Festival não pretende ensinar uma metodologia específica, mas proporcionar um encontro lúdico com os sentidos e despertar o olhar analítico e crítico sobre as imagens. “Por ser uma atividade de partilha, se integra no propósito de criar um espaço de escuta, acolhimento e de uma experiência significativa”, afirma.

Jana Santos, por sua vez, é arte-educadora, ilustradora, graffiteira e arteterapeuta. Seu trabalho autoral se desenvolve em constante movimento e diálogo, sendo compartilhado em espaços socioeducativos através de oficinas e vivências artísticas. Sua oficina deve proporcionar um momento de acolhimento, reflexão e autocuidado para as pessoas presentes. “A vivência permite semear futuros e refletir sobre a ciclicidade da própria vida através de uma experiência simbólica”, revela.

Sobre o Festival

Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Festival Sementeia é um gesto coletivo de artistas, produtoras e educadoras da região do Alto Tietê que reivindicam espaços férteis e seguros para a produção cultural das mulheres. A segunda edição reúne mais de 10 atividades entre shows, espetáculos, oficinas e bate-papos, todas gratuitas e abertas ao público. A programação completa pode ser acompanhada no Instagram @festival_sementeia.

Serviço:

Laboratório de Escuta de Imagens

Data: 04/09/25 (quinta-feira)

Horário: 17h às 19h

Local: Casarão das Artes – Rua Vinte e Sete de Outubro, 271, Centro

Público-alvo: Livre, a partir de 16 anos

Inscrições: https://forms.gle/xc6fHFEmcZSqdGjeA

