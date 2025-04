Oncologista Ricardo Motta enfatiza a relevância da prevenção e do acesso ao tratamento oncológico

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 8 de abril, é um momento para chamar a atenção para a doença, estimular bons hábitos e lembrar o significado do diagnóstico precoce.

O oncologista clínico Dr. Ricardo Motta, que atua tanto no Alto Tietê quanto em unidades da Rede D´OR e HCor, em São Paulo, entende que a data vai além de um simples alerta: é um apelo à mobilização conjunta de pacientes, profissionais da saúde e da sociedade.

“O câncer ainda é uma das doenças que mais alteram a vida dos indivíduos e das famílias. Mas hoje em dia temos acesso a tratamentos mais modernos, individualizados e mais eficientes. Prevenção e diagnóstico precoce ainda são nossas melhores aliadas contra a doença”, ressalta o especialista.

Com ampla experiência no cuidado integral do paciente oncológico, Dr. Ricardo Motta destaca que os avanços da medicina têm proporcionado não apenas maior sobrevida, mas também mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento.

Além disso, ele reforça a necessidade de investir em informação qualificada e no combate ao medo e ao preconceito que ainda cercam o tema: “Falar em câncer é preciso. Muitos evitam exames por medo, e isso retarda o tratamento. Por isso, datas como essa são essenciais para ensinar que cuidar da saúde é um ato de coragem e amor-próprio”, completa.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 700 mil novos casos de câncer estão previstos por ano no Brasil, pelo menos até 2025. Esse número confirma a necessidade urgente de campanhas educativas e da ampliação do acesso à saúde especializada.

Neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Dr. Ricardo Motta destaca a importância de um tratamento humanizado, científico e baseado na escuta ativa, reafirmando que todo paciente precisa ser tratado com cuidado, respeito e esperança.