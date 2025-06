Onda de frio avança e ameaça plantações com risco de geadas

As geadas e o frio estão aumentando o tempo de desenvolvimento das plantas e gerando prejuízo aos produtores rurais em Suzano. Com a chegada do inverno, o consumo de hortaliças deve diminuir cerca de 40%, junto com o ritmo da colheita, resultando em uma baixa no comércio agrícola.

O presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato, afirmou que houve algumas formações de geada recentemente, mas apenas no período da manhã. “Essa frente fria que esteve na região durante o último fim de semana fez com que a temperatura caísse muito. Por isso, algumas das nossas plantações ficaram com uma fina camada congelada, no entanto não tivemos perdas de qualidade das hortaliças, já que esse problema dissipou rapidamente”.

Além disso, a possibilidade de geadas mais severas não assusta os produtores. “Neste próximo mês, com as festas “julinas” e as férias escolares, o frio vai diminuir o consumo de hortaliças consideravelmente”, explicou. Sato ainda acrescentou que “isso vai anular qualquer expectativa de falta de produtos ou aumento de preços”.

Nos três sítios do produtor rural, Giovani Pelegrim, não houve perdas, mas o desenvolvimento das plantas já baixou muito. “As verduras estão mais lentas para se formar, também ouvi vários relatos de produtores sofrendo com as geadas”, comentou. Paralelamente, o baixo consumo afetou o comércio. “Minhas vendas já caíram uns 40%, e os preços nem subiram. Está caro para produzir, a falta de mão de obra e incentivo para a agricultura está cada vez mais difícil”.

Um dos jeitos que Pelegrim encontrou para desviar dos prejuízos foi equilibrar suas plantações e suas demandas. “Eu reduzi o plantio para a colheita deste mês e pretendo reduzir mais ainda nos próximos três meses. Perdi muito por conta das geadas no passado, chegando a ter que recomeçar do zero, não pretendo passar por isso de novo”, contou.