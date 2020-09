ONG Amparo Animal ajuda a encontrar 44% de animais desaparecidos em Suzano

Quase 44% dos animais desaparecidos anunciados pela ONG Amparo Animal desde o início do ano foram encontrados novamente. No total, 76 animais sumiram e 33 reapareceram.

De todos os desaparecidos, 59 eram cães e 17, gatos. O número de reencontrados também é maior em caninos: 26, contra sete felinos.

De todos os animais desaparecidos desde o início de 2020, 55 sumiram durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sendo 40 cães e 15 gatos. Vinte e três deles foram recuperados.

Antes da pandemia, o número havia sido bem menor, de 19 cães e dois gatos perdidos. Seguindo a proporção, o número de animais encontrados no período foi menor também: nove cães e um gato.

Segundo Francine Ferri Camilo Dias, presidente da ONG, o projeto realiza um trabalho de conscientização aos donos, principalmente para que eles deixem os animais com coleira e identificação. Isso facilita a localização do dono dos bichos quando estes são encontrados.

“A gente busca sempre incentivar as pessoas a deixarem os animais com coleira de identificação, porque muitos animais acabam não voltando para casa porque não são identificados. Há ainda animais que são encontrados, mas os tutores não avisam a gente”, diz.

Ela destaca, ainda, que muitos animais fogem de casa por conta de fatores que podem ser controlados por humanos, como o uso de fogos de artifício, por exemplo.

“Isso assusta os animais, que fogem de casa, principalmente no fim de ano e em jogos importantes. Há casas que têm rota de fuga (para cães) e algumas não têm tela, então é muito propicio para gatos fugirem. Mas em todos os casos, é sempre bom colocar a coleira com nome do animal e telefone do dono”, conscientiza.

Desaparecimentos

Diariamente, o DS costuma receber mensagens de leitores e internautas, que pedem ajuda para localizar animais, pessoas e documentos desaparecidos. O jornal abre espaço nesta reportagem, para divulgar o desaparecimento de uma gata, que pela segunda vez, sumiu de uma casa, que fica na Avenida Manoel Casanova, número 410.

O nome do felino é Safira. Ele tem olhos azuis, com pelos castanhos claros nas costas e escuros na pata e na cabeça, com detalhes brancos abaixo da cabeça.

A dona é uma idosa diabética e hipertensa que, segundo a filha, Débora Cristina, está enfrentando problemas de saúde por conta do sumiço da gata, inclusive com alterações na diabetes e chorando muito.

O telefone para contato, caso alguém encontre Safira, é o 99316-8184. A filha oferece uma recompensa para quem encontrar o animal.

Além disso, em um grupo de Whatsapp, moradores de Ferraz anunciaram, no último dia 14, o desaparecimento de um cão da raça rottweiler. O animal caminhava pela região da Rua Dirceu Ferrari, em Ferraz de Vasconcelos e possui as cores características da raça: preto com detalhes na cor laranja.