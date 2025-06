ONG de Suzano vai levar 42 voluntários para Luanda e estima realizar até 5 mil atendimentos

Uma ação solidária realizada pela ONG Sementes da Saúde, que fica em Suzano, vai levar 42 voluntários da área da saúde para Luanda, capital da Angola, na África. O tempo de estadia vai de 20 de junho a 6 de julho. Com o objetivo de conseguir realizar entre 4.000 e 5.000 atendimentos, a ação procura ajudar no desenvolvimento da população local e educar a comunidade sobre como cuidar da própria saúde.

A médica Vanessa Bastos, de Itaquaquecetuba, é uma das voluntárias. Ela está diretamente envolvida nos atendimentos clínicos que serão disponibilizados. “Toda a estrutura da missão será realizada em instalações cedidas pela própria comunidade local, o que reforça o espírito de parceria e cooperação que guia essa ação humanitária”, explicou. Vanessa também comentou que: “Vamos para ‘curar’, mas somos nós, os voluntários, quem voltamos curados”.

Segundo a diretora operacional, Moniquelly Barborsa, as ações da ONG Sementes da Saúde em geral consistem em atividades para promover a educação sobre saúde e a saúde em si. Os trabalhos são voltados para o atendimento de populações em situação de vulnerabilidade social no Brasil e no continente africano. Essa expedição para Angola vai consistir em atendimentos clínicos, cirúrgicos e odontológicos em 2 frentes de cuidado específico. Além disso, a missão vai contar com mutirões cirúrgicos em hospitais locais com múltiplas especialidades: cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia oncológica e ginecologia.

Todo atendimento será gratuito e com fornecimento dos tratamentos necessários. “Nós já fizemos vários trabalhos em São Paulo com populações em situação de rua, em privação de liberdade, em comunidades carentes, também com populações ribeirinhas no Pará e no Amazonas. Nossa ação mais antiga, desde 2011, consiste em uma expedição anual para Benin, um país mais ao ocidente do continente africano”, detalhou Moniquelly.