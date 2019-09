ONG lança campanha para obter doações de brinquedos

A ONG suzanense ‘Sciences’ lançou esta semana uma campanha para a arrecadação de brinquedos. As doações serão entregues dia 30, às 12 horas, e serão revertidas para crianças carentes do bairro Rio Abaixo, em Suzano.

Emerson Alexandre Del Prado é um dos organizadores da ação. Segundo ele, a meta é conseguir 50 brinquedos - em bom estado. Até o momento, os voluntários da ONG conseguiram 60.

“Nosso principal objetivo é levar ajuda àqueles mais necessitados. A gente tem noção de que são muitas crianças, por isto, o número de brinquedos”, explicou.

O organizador do evento beneficente reiterou que, para evitar imprevistos, as famílias atendidas foram cadastradas antecipadamente.

Além de manter um canal de contato para as entregas, por meio do número 94494-7188, Prado diz que haverá pontos de coleta na região. “Montamos postos de entrega. Um deles será na Rua Deolinda Rosa dos Santos, número 130, Parque Rodrigo Barretos, em Arujá, e, também, no TP bazar, localizado na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, 383, Miguel Badra”, diz.