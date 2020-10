ONG pede propostas aos candidatos que visam a causa animal

A presidente da ONG Amparo Animal, Francine Serri Camilo Dias, gostaria que os candidatos a prefeito de Suzano adotassem propostas que visam a causa animal no município. Entre as principais reinvindicações da protetora de animais é a construção de um canil municipal e um Centro de Bem-Estar Animal.

Para Francine, existem poucos lugares para castrar os animais, por isso aprovaria a construção de um canil. Os primeiros atendimentos seriam feitos no centro de bem-estar e o animal ficaria no local até ser adotado. "Seria muito bom se tivesse um canil municipal em Suzano. Nossa maior dificuldade hoje é encontrar lugares para que os animais de rua da cidade fossem castrados. Além do mais, seriam menos animais abandonados. Também uma construção de um centro de bem-estar animal. Lá ele teria os primeiros atendimentos e se possível que pudesse ficar no local até que fosse adotado", disse a presidente da ONG.

Na visão de Francine, também está faltando aumentar a fiscalização e deixa-la mais rígida contra pessoas que abandonam e maltratam os animais e que eles não deveriam permanecer com os agressores. "Precisa haver uma fiscalização que advertisse as pessoas que abandonam e maltratam os animais e que retirassem eles dos agressores. Não faz sentido fiscalizar e deixar o animal com a pessoa que o agrediu". Para a presidente, as pessoas costumam aprender somente quando mexem com o dinheiro delas e por isso deveriam aplicar multas com um valor alto para quem comete esses crimes.

Francine pede também um hospital público veterinário ou um local para que atendam casos mais graves, como tratamento de um câncer, retiradas de tumores, cirurgias, entre outros, mas reconhece que Suzano talvez ainda não tenha condições de comportar um. Ela cita que seria importante que esses locais ofereçam acesso para pessoas que não tem condições de pagar por um tratamento ao seu animal de estimação. "Seria bacana. Assim esses locais atenderiam casos mais graves, além disso, daria acesso para as pessoas que não tem condições de pagar por um tratamento", explicou.

Ver um animal puxando carroça o dia todo, sem comer ou beber o dia todo é algo que incomoda Francine. A presidente pede uma regulamentação no uso da carroça. "Parte o coração ver animais puxando carroça o dia todo. Gostaria muito que houvesse uma regulamentação sobre o uso dela. Claro que há fazendas, sítios, mas a regulamentação deve existir para uso dela na área central da cidade. Muitos deles não comem ou acaba comendo lixo e não bebem. Machuca muito ver animais nestas condições", finalizou.