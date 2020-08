ONG promove live solidária para construir ‘Santuário dos Animais’ e retirá-los das ruas

A Organização Não Governamental (ONG) Amparo Animal vai promover uma live solidária para construir um espaço destinado ao acolhimento de animais.

O evento, totalmente virtual, ocorrerá no dia 26 de setembro às 18h30 e será transmitido pelo canal do Youtube da dupla Marcos e Bueno, uma das convidadas para a ação. A live também contará com a participação da dupla Lorencia e do trio Chevelle Malibu.

Segundo a presidente da ONG, Francine Ferri Camilo Dias, o objetivo da live solidária é angariar fundos para a construção do espaço, intitulado de ‘Santuário dos Animais’.

A ideia é de que o espaço seja voltado para o abrigo e, posteriormente, a adoção responsável dos animais que chegarem até o local.

Atualmente, Francine diz que o trabalho realizado pela ONG precisa do apoio constante de voluntários e da população para poder continuar, tanto com o resgate quanto no tratamento dos animais.

“Hoje, nós só conseguimos realizar o resgate dos animais se a pessoa que solicitou o resgate conseguir nos ajudar de alguma forma. Se comprometer com a adoção do animal ou ajudar com os custos do veterinário. É sempre uma mão lavando a outra para o nosso trabalho poder continuar”, explica Francine.

Ainda não é possível estimar o custo da criação do santuário. Isso porque, segundo a presidente, tudo vai depender do valor arrecadado na live solidária. Apenas com o valor será possível determinar o tamanho da construção, bem como o número de animais que poderão ser atendidos no local. Entretanto, ela adianta que o espaço deve ficar localizado na Estrada dos Fernandes.

“A minha expectativa é de tenhamos no mínimo um gatil, um canil com capacidade para 20 cães e um espaço destinado para cavalos. Até porque queremos que os animais tenham liberdade e conforto para dormir bem. Não vamos conseguir suprir toda a demanda da cidade, mas vai ajudar muito”, estima a presidente.

Francine reforça que toda ajuda é bem-vinda, com doações e trabalho voluntário. Mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp da ONG no número (11) 97160-3081 (apenas mensagem).