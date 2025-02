ONG realiza treinamento gratuito sobre Teoria da Mudança dia 26 em Mogi

A Teoria da Mudança é uma metodologia de planejamento estratégico que pode ampliar a captação de recursos e a entrega efetiva de resultados sociais, contribuindo para a sustentabilidade e o sucesso de iniciativas de impacto. Esse é o tema do treinamento gratuito que será realizado no dia 26 de fevereiro, no auditório do Sincomércio, em Mogi das Cruzes, das 8h30 às 12h. O evento será realizado pela Rede Pocante e quem irá ministrá-lo será a co-CEO da Soulcial Juliana Bertin, que também é multiplicadora do Sistema B na região.

“O treinamento poderá ajudar as entidades sociais a se organizarem melhor e a ajustarem suas intervenções com base em evidências. A Teoria da Mudança contribui com a articulação clara dos objetivos, identificando recursos necessários, mapeando as atividades a serem realizadas e estabelecendo indicadores para medir o impacto das ações”, explica Juliana.

Essa capacitação faz parte da 3ª edição do “Café, Projetos e Terceiro Setor”, idealizado pela Organização Não Governamental Rede Pocante, com apoio da Soulcial, da Fazsol e do Sincomércio. É voltada para profissionais do Terceiro Setor, Organizações da Sociedade Civil e outras iniciativas de impacto do Alto Tietê. O encontro mensal tem como objetivo capacitar os participantes, além de promover a troca de experiências na área e ampliar a rede de contatos.

A Rede Pocante, instituição sem fins lucrativos sediada em Vitória (ES), tem como princípio levar conhecimento e tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Estes eventos acontecem de forma mensal e gratuita e com o objetivo fortalecer o Terceiro Setor do Alto Tietê, promovendo a conexão entre as pessoas e instituições, para juntos atuarem de forma colaborativa e promissora.

A Soulcial, idealizada pelos co-CEOs Juliana Bertin e Rodrigo Morales, é uma startup mogiana de impacto social, que visa mobilizar recursos em apoio a entidades sociais por meio de doações de cupons fiscais, tanto com CPF quanto sem, utilizando um aplicativo. Além de ajudar na captação de recursos pelas entidades, a missão da startup é engajar pessoas e empresas em projetos sociais, criando uma rede de solidariedade e transformação social. Há quatro anos, a plataforma gamificada da Soulcial já gerou mais de R$ 4 milhões em doação para mais de 60 entidades sociais do estado de São Paulo.

O Sistema B é um movimento global que surgiu nos Estados Unidos em 2006 e que visa redefinir o sucesso empresarial, priorizando não apenas os lucros, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Para receber a certificação internacional como Empresa B, as organizações precisam se comprometer com práticas de responsabilidade social e ambiental, alinhadas com os princípios do ESG. No total, o Brasil conta com 317 Empresas B, entre elas, Natura, Movida, Arezzo&CO, Hering, Reserva, Danone, GerdauSummit, Vedacit, entre outras.



Informações:

III Café, Projetos e Terceiro Setor

Data: 26/02/2025 – quarta-feira

Local: Auditório Sincomércio - Rua Cel. Souza Franco, 74, Mogi das Cruzes

Horário: 8h30 às 12h

Instagram: @redepocante_sp

Inscrições no link: https://bit.ly/3ºcafe-mogi